As tendências de marketing digital para 2022

Rio de Janeiro, RJ 29/7/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais tendências de marketing digital para 2022.

A indústria do marketing digital está mudando, assim como suas tendências. Os profissionais de marketing devem ser capazes de se adaptar às mudanças atuais para ficar à frente dos concorrentes.

A maior mudança que acontecerá para os profissionais de marketing nos próximos cinco anos é a mudança para o marketing de vídeo. A publicidade em vídeo teve um aumento significativo nos orçamentos de marketing digital, mas também levou a uma redução na quantidade de anúncios veiculados. Uma razão para isso é que os anúncios em vídeo têm uma chance muito maior de se tornarem virais e levar os usuários a compartilhá-los com seus amigos e seguidores.

Para que os profissionais de marketing permaneçam relevantes, eles precisam aprender como a tomada de decisões baseada em dados pode ajudá-los a criar campanhas mais eficazes que visem os consumidores certos no momento certo com a mensagem certa.

O marketing digital criou um imenso impacto no mundo. Com a evolução da tecnologia, o marketing digital passou por uma mudança significativa. Em geral, marketing digital é um termo abrangente para todas as atividades que podem ser feitas online para comercializar um produto ou serviço.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, destaca quais são as principais tendências de marketing digital para 2022.

O marketing de conteúdo não morrerá: o marketing de conteúdo está provando ser mais importante do que nunca. As empresas estão investindo na produção de conteúdo e canais de distribuição, e a quantidade de consumo de conteúdo só está aumentando.

“O marketing de conteúdo oferece às empresas uma maneira de interagir com clientes em um nível pessoal, sem ser publicitário ou agressivo. Ele também fornece a eles uma plataforma para compartilhar seus conhecimentos, construir confiança e educar clientes em potencial sobre produtos e serviços”, explica Darzi.

O conteúdo gerado pelo usuário permanecerá importante: este conteúdo é um componente-chave da estratégia de marketing. Os usuários podem fornecer feedback e ideias para a empresa que não são possíveis sem eles. Ele permanecerá importante porque é útil em três áreas: experiência do usuário, atendimento ao cliente e marketing de mídia social.

A geração Y será o grupo demográfico mais poderoso em 2022: a geração Y é o grupo demográfico com maior poder de compra. Mas também são compradores de diferentes tipos. Eles não estão apenas comprando produtos tangíveis como carros, casas e roupas, mas também compram serviços como serviços bancários e investimentos.

“A geração Y é um segmento de mercado influente que precisa ser compreendido e atendido de forma diferente de qualquer outro grupo demográfico para satisfazer suas necessidades de crescimento. E conforme eles crescem em sua maturidade financeira, a Geração Y se tornará o grupo demográfico mais poderoso e influente de todos os tempos em 2022”, detalhou Rodrigo.

Investimento em agência de marketing digital : as agências de marketing digital estão em alta demanda. À medida que o setor continua a evoluir e se expandir, as agências digitais adotaram novas tecnologias e técnicas para se manter no topo. Eles se tornaram uma parte vital da equipe de marketing para qualquer empresa que espera ter sucesso no mundo dos negócios de hoje.

“Independentemente de como você aborda sua estratégia digital, não há como negar que ela ainda é uma parte essencial do plano de marketing de qualquer empresa de sucesso”, completa o especialista.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/