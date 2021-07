Marketing digital e Olimpíadas: um elo cada vez mais forte

Rio de Janeiro, RJ 20/7/2021 – As redes sociais estão se tornando primordiais, inclusive, no desempenho dos atletas.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica um pouco sobre a relação entre os Jogos Olímpicos e o marketing digital.

As Olimpíadas de Tóquio estão chegando e, antes mesmo do evento começar, ele já promete ser histórico. Isso graças ao cenário atual em que serão disputados os jogos. A realidade da pandemia fez com que muitas alterações nas estruturas do evento fossem realizadas, principalmente quando o assunto é torcida e o público.

Com a proibição de torcida em Tóquio, a disputa entre os atletas ficou extremamente diferente já que não terão o apoio local para dar motivação na disputa das modalidades. é justamente neste ponto que o marketing digital aparece para reinventar e fortificar seu elo com as Olimpíadas.

Para compreender melhor sobre esse elo e como o marketing digital vai atuar nas Olimpíadas, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, agência de marketing digital, deu algumas explicações fazendo a ligação entre os conceitos.

Para ele, o marketing digital tinha um papel muito ligado no incentivo ao esporte e ao atleta por meio das parcerias. Elas sempre foram essenciais para melhorar a imagem das empresas e ligar essas marcas ao incentivo ao esporte e ao ouro nacional. No entanto, com esse novo cenário, o marketing digital ganhou um peso muito maior.

“Agora, a tendência é que o marketing digital e a gestão de redes sociais se tornem o elo entre o atleta e sua torcida. Através do engajamento é que o profissional poderá sentir mais o apoio nacional e, assim, pode mudar completamente o seu desempenho”, afirma o especialista.

Rodrigo acredita que os atletas que investirem mais no engajamento e buscarem participar mais das redes sociais tendem a ficar mais motivados com o fato da não participação de torcida nos jogos. Por isso, o marketing digital conseguiu expandir ainda mais seu elo com as Olimpíadas.

Portanto, as redes sociais têm, sim, um peso enorme no desempenho dos atletas nos Jogos e pode servir como uma ponte de motivação. Quem explica isso, também, é a nadadora Giovanna Diamante, que estará nas Olimpíadas disputando o revezamento 4×100 medley misto. Giovanna deu uma entrevista exclusiva para a IMMA, que pode ser encontrada no blog da empresa.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/