Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica algumas dicas para criar conteúdos bem informativos

O marketing de conteúdo é um recurso que oferece enorme potencial para o marketing digital. Mas ele só é efetivo se conseguir otimizar a performance do conteúdo. Ou seja, buscar formas de tornar o conteúdo mais útil e mais informativo é sempre uma boa ideia.

Afinal, dessa maneira, é possível melhorar os resultados da estratégia da marca. Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, mostra quais são as 5 principais dicas para criar conteúdo informativo.

As cinco principais dicas para criar conteúdo informativo

Ao começar a planejar uma estratégia de marketing de conteúdo, é fundamental se perguntar: qual é a função do conteúdo da marca? E a resposta para essa pergunta deve incluir ajudar e informar o consumidor. Desse modo, o conteúdo se torna mais relevante para o público-alvo da marca.

Mas como garantir que o conteúdo informe e ajude os clientes da empresa? Existem muitas maneiras de fazer isso.

Pensar nos problemas e nas necessidades do público

Para Rodrigo, para que um conteúdo seja informativo, ele precisa apresentar informações que sejam relevantes para quem o consome. Isso significa que, ao criar conteúdo, é fundamental levar em conta os problemas e as necessidades do público.

“Esse ponto é crucial para a escolha de tópicos a serem abordados em um conteúdo. Comece, portanto, sempre se perguntando de que tipo de informações o público pode estar precisando naquele momento. A partir daí, é muito mais fácil escolher um assunto pertinente”, afirma o especialista.

Obter dados e estatísticas

A qualidade de um conteúdo aumenta muito se o argumento for convincente. E a melhor maneira de criar um argumento que convence as pessoas é com embasamento.

Para isso, Rodrigo ressalta valer a pena obter dados e estatísticas que possam enriquecer o conteúdo. Dessa forma, passa a ter números concretos que conferem peso ao que está expressando com aquela produção. A consequência é um conteúdo mais informativo e mais embasado.

Ficar atento às novidades do segmento

Toda área está em constante transformação. Isso significa que, para criar conteúdo informativo sobre o setor da empresa, é uma ótima ideia prestar atenção às novidades e mudanças que ocorrem nele.

“Com essa abordagem, sempre terá informações novas para passar para os clientes da marca. Além disso, conteúdos sobre novidades costumam receber muito tráfego, pois há muitas pessoas querendo saber a respeito de assuntos que estão em alta”, destacou Darzi.

Adotar uma linguagem simples

Mesmo que esteja transmitindo informações sofisticadas com o conteúdo, é crucial adotar uma linguagem simples. Isso porque, na internet, a comunicação precisa ser estabelecida de forma rápida e direta.

Sendo assim, é interessante evitar o uso de termos muito rebuscados e que seja dada a preferência a frases curtas. Isso torna o conteúdo mais fácil de entender, o que permite que ele passe informações com mais eficiência, alcançando um número maior de usuários.

Contratar uma agência de marketing digital

Se precisar de dicas para criar conteúdo informativo, talvez seja interessante contratar uma empresa especializada para cuidar da produção de conteúdo da marca. “Uma agência de marketing digital, por exemplo, pode ser uma ótima escolha para isso”, completou o especialista.

