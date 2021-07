Rio de Janeiro, RJ 5/7/2021 – Ter atenção aos influenciadores é essencial, principalmente por conta da crescente criação de conteúdos de Beleza e Saúde.

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, dá dicas de marketing digital para lojas de cosméticos

O marketing online pode ser muito útil para qualquer tipo de empresa. No entanto, ele se torna mais eficiente se for usado de acordo com as necessidades específicas do setor da empresa em questão. Portanto, para fazer marketing digital para lojas de cosméticos, o ideal é focar em dicas voltadas para esse tipo de loja.

A seguir, algumas das principais delas a seguir:

1 – Parcerias com influenciadores podem ser de grande ajuda.

As mídias sociais são dominadas pelos influenciadores digitais. Essas figuras possuem grandes audiências e podem ser ótimas parcerias para marcas buscando atrair um público maior.

No entanto, é importante prestar atenção antes de fazer esse tipo de acordo. O ideal é contratar um influenciador com bons níveis de engajamento, e não apenas muitos seguidores. Adicionalmente, o influenciador deve atuar em um nicho que seja relevante para a marca. Para uma loja de cosméticos, é melhor trabalhar com influenciadores de maquiagem e beleza.

2 – Comparar produtos gera conteúdo.

O marketing de conteúdo pode ser explorado de diversas formas. Para uma loja de cosméticos, que carrega diferentes tipos de produtos, é interessante fazer comparações entre os produtos disponíveis. Isso evidencia as qualidades de cada um e ajuda um possível cliente a decidir qual é o melhor para as respectivas necessidades.

3 – Tutoriais ajudam a divulgar os produtos.

Muitas pessoas têm interesse em cosméticos, mas nem todas sabem usá-los. Assim, criar conteúdo que ajude a ensinar iniciantes a usar os produtos da loja, como tutoriais de maquiagem, é uma ótima opção.

Com algumas dicas básicas de marketing digital para lojas de cosméticos, é mais simples começar a criar uma estratégia para a marca. Mas, para fazer isso com excelência, o ideal é poder contar com a ajuda de profissionais de uma agência de marketing online.

