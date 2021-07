Indústria avança no setor de IA para usuários não programadores

12/7/2021 – A Indústria 4.0 utiliza recursos como Machine Learning, Big Data, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem para melhorar a eficiência de seus processos

Entre os diversos usos da Inteligência Artificial no cotidiano de pessoas e indústrias, soluções que facilitem o uso dessas ferramentas podem contribuir com a produtividade e otimização de processos

A Inteligência Artificial (IA) há muitos anos já é realidade tanto no dia a dia das pessoas quanto nos mais diversos segmentos industriais, agrícolas e, naturalmente, na maioria das profissões por todo o mundo. Para dimensionar o alcance da IA, estudo da Microsoft, citado em matéria da VEJA, aponta que o PIB brasileiro pode aumentar em 7% até 2030 com a ampliação do uso dessas tecnologias.

A matéria citada também conta com dados do Relatório do Fórum Econômico Mundial, que estima a criação de 97 milhões de empregos com o avanço da IA. Em território nacional, estudo da empresa de dados Locomotiva mostrou que nove em cada dez brasileiros se dizem satisfeitos com as praticidades proporcionadas pelos algoritmos.

Nesse contexto, praticidades como assistentes virtuais, que controlam equipamentos e conversam com o usuário, aplicativos para fazer compras, realizar transações financeiras de imediato e até trabalhar remotamente, são avanços para o usuário final que, apesar de sua complexidade, se comparados à tecnologia presente na Indústria 4.0 podem parecer simples.

Basicamente, a Indústria 4.0 utiliza recursos como Machine Learning, Big Data, Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem e diversos outros recursos de IA para melhorar a eficiência de seus processos. Atualmente, por meio de soluções de softwares, máquinas já são capazes de, além de executar tarefas, aprender a otimizar atividades, prever custos e demandas, conforme a atividade em questão.

Inteligência Artificial para usuários não programadores

Se desenvolver um desses sistemas para as diferentes áreas industriais é tarefa complexa e que demanda tempo, custos e profissionais especializados de TI, já existem tecnologias que objetivam melhorar a produtividade e preditividade de processos. É o caso do Machine Learning Designer, aplicação do grupo de produtos Advanced Data Analytics, do Metrix UX, que permite ao usuário construir visualmente tarefas de Machine Learning muito semelhantes às lógicas de controle, também conhecidas como blocos de funções.

O usuário pode treinar modelos de Machine Learning, criar SoftSensors e analisar dados. O objetivo da ferramenta é auxiliar pessoas que desejam utilizar um software de inteligência artificial e preferem construir a lógica visualmente, sem precisar escrever códigos extensos.

Uma opção que pode apoiar no cenário atual de muitas plantas industriais, para exemplificar a dificuldade que muitas empresas e indústrias enfrentam no uso da tecnologia em seus processos, pesquisa de 2018 da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontou, entre outras questões, que quase 80% das organizações apresentam plantas e sistemas retrógrados, enquanto apenas 1,6% conseguem utilizar efetivamente recursos de IA e da Indústria 4.0.

Para falar sobre a utilização de ferramentas de IA, Indústria 4.0 e aplicações do Machine Learning Designer, o GRUPO ANDRITZ, empresa internacional de tecnologia que oferece plantas, sistemas, equipamentos e serviços para vários setores, e que hoje conta com uma marca interna, o Metris UX, apresentará o Webinar AI Tools, mostrando como construir uma análise rápida para investigar um comportamento anormal em um processo de produção, além de como utilizar a ferramenta para desenvolver um modelo de Machine Learning que roda em tempo real e possibilita a integração entre uma lógica de controle avançado, conectada diretamente ao sistema de controle.

