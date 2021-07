Empresas que optam pela tecnologia de fibra óptica garantem agilidade nas conexões

Ribeirão Preto, SP 19/7/2021 –

Além de ser cada vez mais acessível, alternativa é mais segura e garante mais velocidade na transmissão de dados em comparação aos sistemas convencionais

A tecnologia de fibra óptica deixou de ser novidade e está cada vez mais acessível, além de ser mais segura e garantir mais velocidade na transmissão de dados, em comparação aos sistemas convencionais de conexão.

Com a busca de estabilidade ao se conectar e redes que suportem um tráfego cada vez maior de dados, o cabeamento com fibra óptica se tornou a escolha mais assertiva nas empresas. Segundo Rodrigo Sanches, coordenador de business to business da Weclix, as soluções dessa tecnologia já estão disponíveis para empresas de todos os portes, com a mesma eficiência.

“A redução de custos é um objetivo desejado em qualquer empreendimento, independentemente do seu segmento no mercado. Contratar fibra óptica é um investimento estratégico que implica em adquirir melhor desempenho com menos custos. Ao migrar para essa tecnologia os benefícios obtidos são notáveis”, explica

Dados divulgados no dia 7 de julho pela TIC Provedores, pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostram que a disponibilidade da fibra ótica no Brasil cresceu e alcançou 91% dos provedores de acesso à internet no Brasil. Em sua edição anterior, realizada em 2017, o levantamento havia apontado que 78% dos provedores de internet ofereciam o serviço de fibra ótica.

De acordo com o coordenador de business to business da Weclix, por oferecer uma grande agilidade nas conexões, o que permite uma experiência melhor no carregamento das páginas, downloads e uploads, a fibra ótica é priorizada pelas empresas em relação a outras tecnologias de acesso à internet. “De norte a sul do Brasil, o investimento nesta modalidade tem crescido, o que torna a oferta ainda mais atrativa”, diz.

Sanches também destaca que a internet residencial e internet empresarial são distintas, e que, por isso, é preciso se atentar na hora da contração do serviço. “A diferença está na vantagem que cada plano de internet oferece, além das características de endereços IP (Internet Protocol) recomendadas para cada uma. A internet residencial possui endereço de IP dinâmico, porque garante mais segurança para o seu computador. Caso algum hacker queira ter acesso ao seu computador ele precisará saber o número do seu endereço IP. Como endereço IP dinâmico muda a cada vez que você reinicia o seu dispositivo, isso dificultará o acesso aos seus dados. Já a internet para empresa com IP fixo é mais recomendada para evitar problemas de identificação no computador em rede”, conclui.

