População está mais atenta ao controle orçamentário e à educação financeira

São Paulo 2/8/2021 –

Pesquisa mostra que mulheres e homens são igualmente preocupados com essas questões

Uma sondagem realizada pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) revela que o controle orçamentário é um hábito para a maioria dos brasileiros. Das mulheres ouvidas, 78% costumam fazê-lo, um percentual próximo ao dos homens, com 79%.

O levantamento também mostra a relevância da nota de crédito para os respondentes. De 59% das mulheres que sabem o que é nota de crédito, nada menos que 84% delas consideram esse conhecimento importante ou muito importante para sua vida financeira. Entre os homens, dos 66% que sabem o que é nota de crédito, 82% consideram esse dado importante ou muito importante.

Entre as faixas etárias, o destaque negativo fica para o grupo de mais de 60 anos – apenas 49% sabem o que é nota de crédito. Esse índice chega a 61% na faixa entre 46 e 59 anos, sobe para 67% entre as pessoas de 36 a 45 anos e fica em 64% no grupo de jovens de 24 a 35 anos.

O baixo conhecimento da nota de crédito entre os respondentes com mais de 60 anos pode ser resultado da falta de familiaridade com esse recurso, uma vez que o Cadastro Positivo, base de dados para o cálculo da nota de crédito, só ganhou força a partir de 2019, quando teve início a inclusão automática de consumidores e empresas.

Outros fatores que podem se refletir no baixo conhecimento da nota de crédito entre os respondentes com mais de 60 anos são a baixa educação financeira e eventual dificuldade para lidar com plataformas online, onde estão disponíveis o acesso à nota de crédito e as iniciativas de educação financeira.

“A nota de crédito é um dos aspectos mais importantes para exercício da cidadania financeira. O conhecimento da nota de crédito incentiva a educação financeira e empodera o consumidor na operação de crédito”, destaca Elias Sfeir, presidente da ANBC.

A sondagem, que foi realizada em abril e será atualizada trimestralmente, tem o objetivo de avaliar o interesse dos brasileiros em relação à educação financeira, seu conhecimento sobre nota de crédito (score) e quanto consideram esse indicador importante para sua vida financeira.

Metodologia

Pesquisa quantitativa realizada por meio de questionário on-line, entre os dias 1 e 12 de abril. A amostra foi de 1.015 respondentes e, para a leitura dos dados gerais, é preciso considerar 95% de grau de confiança e margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.