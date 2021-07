Sencinet acelera conexão com ISPs da Região Sul

São Paulo 30/6/2021 –

Integradora oferece a provedores regionais do RG, PR e SC a estrutura para fazer negócios com grandes empresas da América Latina

A integradora de telecomunicações e serviços em nuvem Sencinet acaba de anunciar o fechamento de uma parceria com a LIGUE Telecom, empresa sediada em Campo Mourão, no Paraná, que oferece soluções em conectividade para empresas, residências e setor público. O acordo faz parte da estratégia da Sencinet de oferecer aos provedores de Internet (ISPs) da Região Sul do país a oportunidade de ampliar seus ganhos através do fornecimento de serviços para empresas de todos os portes na América Latina.

A companhia já firmou parcerias neste sentido com mais de 100 empresas deste segmento, em outras regiões do Brasil, e agora direciona seu foco para os empreendedores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Estamos abrindo um canal para conhecer essas iniciativas, apresentar nossas oportunidades e, havendo interesse e sinergia, construir relacionamentos que permitam o desenvolvimento de negócios com potencial de ganhos para todos os envolvidos”, afirma o CEO da Sencinet, Alex Ingles. Segundo ele, o objetivo da companhia é trabalhar em conjunto com esses ISPs locais para ampliar a distribuição de seus produtos, principalmente o SD-WAN.

O responsável pelo credenciamento de ISPs na Sencinet, Thiago Leite, comemora a adesão da nova parceira ao programa. “A LIGUE tem um histórico de bons serviços prestados desde 2006, se configurando como uma das referências do setor na região. Estamos honrados em ter uma empresa com tamanha tradição atestando a seriedade e atraindo a visibilidade para o potencial da nossa proposta”, afirma.

De acordo com ele, a colaboração oferecida pela Sencinet permite aos ISPs acrescentarem aos seus portfólios de serviços a estrutura robusta que as grandes e médias empresas precisam quando estão em busca de parceiros para se instalar fora dos grandes centros. Leite explica que por contarem com o suporte da Sencinet, esses ISPs locais têm a possibilidade de possuir, em suas carteiras de clientes, marcas líderes em segmentos como o varejo, por exemplo, sempre em busca de instalar lojas pela maior parte do território nacional ou o financeiro, com sua necessidade de atendimento por meio de agências.

“Além de garantir a estabilidade e a redundância na conexão, os ISPs locais conseguem viabilizar soluções como o SD-WAN, que é uma das mais fortes tendências para conectar aplicações em nuvem e redes corporativas”, completa.

Após demonstrarem interesse na parceria, os ISPs passam por um processo de homologação junto à Sencinet, no qual são verificados aspectos estruturais e comerciais. Uma vez aprovados, eles são incluídos em um cadastro de parceiros aptos a indicar e serem indicados pela Sencinet para atender ao mercado. Os interessados podem entrar em contato pelo site da empresa: https://sencinet.com/

