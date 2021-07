Elevador food delivery garante praticidade e segurança

19/7/2021 –

Novidade estará em futuro lançamento residencial no Setor Noroeste, em Brasília

A pandemia mudou os hábitos dos brasileiros, que precisaram se adaptar a uma rotina de isolamento social. Entre as diversas alterações ocorridas no último ano, uma delas chama atenção: o aumento do consumo de delivery. De acordo com pesquisa da Mobilis, startup de gestão de finanças pessoais, com mais de 46 mil usuários de seu aplicativo, entre janeiro e dezembro de 2020, foi registrado um aumento de 149% dos gastos em aplicativos de entregas de comida, como iFood, Rappi e Uber Eats.

Esse aumento no consumo de delivery fomenta novidades no setor da Construção Civil. A Terral Incorporadora e a Tecna Construtora trará em seu pré-lançamento, o Casa Nor, no Setor Noroeste, em Brasília, o elevador food delivery. “Os moradores do Casa Nor poderão pedir a sua comida delivery sem precisar descer até o pilotis. O pedido será deixado pelo entregador no elevador localizado no térreo do edifício e o morador pegará a encomenda no hall de serviço do seu pavimento”, explica Marcus Vinícius Viana, engenheiro civil e coordenador do projeto do Casa Nor. “Além dos pedidos de comida, o elevador também poderá transportar as compras do dia a dia dos moradores”, completa.

O elevador também irá atender aos dois subsolos do empreendimento e aos demais pavimentos, como a cobertura coletiva. A novidade promete trazer para o Casa Nor além da praticidade, segurança para o residencial. “É um diferencial que irá facilitar o dia a dia dos nossos futuros moradores e proporcionar qualidade de vida”, afirma Cesar Durão, Sócio Executivo da Terral Incorporadora.