Prêmio gia está de volta e vai eleger as vitrines mais inspiradoras do mundo

São Paulo (SP) 5/7/2021 –

ABCasa escolherá três lojas de casa e decoração com as melhores vitrines do Brasil para participar da etapa global do Top Window

Após a interrupção da edição 2020, o Prêmio gia está de volta e dessa vez irá eleger as vitrines de lojas de casa e decoração mais inspiradoras do mundo. Realizada desde 2000 pela IHA (International Housewares Association), dos EUA, a premiação reúne mais de 40 países e tem como objetivo estimular a evolução do setor, analisando características específicas visando, principalmente, a inovação.

Responsável pela organização da etapa nacional desde 2018, a ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil), vai eleger três lojas de casa e decoração com as melhores vitrines do Brasil, utilizado como critérios originalidade, criatividade, apresentação, merchandising e profissionalismo.

Poderão participar apenas lojas físicas do setor de decoração e utilidades domésticas, que deverão enviar pelo menos três fotos de sua vitrine. A partir daí a ABCasa fará uma análise e escolherá as 20 vitrines mais atrativas para uma votação popular, que acontecerá em seu site, a partir do dia 4 de agosto. Os internautas escolherão as três vitrines mais bonitas somente pelas fotos, sem ter acesso aos nomes das lojas.

As três escolhidas participarão de forma on-line da etapa global do Top Window onde irão concorrer com lojas de diversos países em cerimônia virtual. As duas vencedoras mundiais serão anunciadas e ganharão uma viagem para a edição 2022 da feira The Inspired Home Show, que acontece em Chicago.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 29 de julho. Para maiores informações, acesse o site da ABCasa: https://abcasa.org.br/

Website: https://abcasa.org.br/