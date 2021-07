Feira de artigos para casa e decoração volta ao calendário de eventos da capital paulista

São Paulo (SP) 7/7/2021 –

ABCasa Fair será realizada entre 30 de agosto e 3 de setembro

O avanço da vacinação em todo o país, com mais de 106 milhões de doses aplicadas, vem mostrando resultados positivos após seis meses do início da imunização contra o coronavírus. À medida em que cresce o número da população vacinada, as expectativas de retomada dos grandes eventos também aumentam, principalmente na capital paulista, onde serão liberados alguns eventos-teste.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, o objetivo é que haja um planejamento seguro, responsável e baseado na ciência de retomada das atividades do setor no segundo semestre. Os eventos, programados para o final de julho, serão realizados com limitação de público, ambiente de público e testagem dos participantes.

Com a liberação gradual desses eventos-teste e contando com o aval da direção do Expo Center Norte para a realização de eventos, a ABCasa (Associação Brasileira de artigos para casa, decoração, presentes, utilidades domésticas, festas, flores e têxtil) anuncia o retorno de sua tradicional feira, a ABCasa Fair, que será realizada entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro.

O evento acontecerá no mesmo formato dos anteriores, seguindo protocolos sanitários que visam garantir a segurança de expositores, equipes, terceirizados e visitantes, sempre seguindo as orientações de entidades oficiais e do Governo do Estado.

Vale destacar que durante os últimos meses, a ABCasa ofereceu diversas soluções e parcerias para que seus associados seguissem vendendo e economizando durante a pandemia. Da mesma forma, a associação vem se esforçando para promover suas feiras presenciais, cuja realização foi impedida devido à pandemia.

Segundo Eduardo Turqueto, presidente da ABCasa, há uma expectativa muito grande por parte de lojistas, fornecedores e, principalmente, da associação, para o retorno do calendário de eventos em São Paulo. “Estamos preparados, ansiosos e muito otimistas para a realização da ABCasa Fair este ano”, ressalta.

Em 2020, quando o município de São Paulo estava na fase verde, a Associação realizou uma feira presencial que ocupou 20% da área útil do Expo Center Norte, seguindo todas as determinações do Plano São Paulo. O evento teve a aprovação de 76,73% dos visitantes em relação aos protocolos de segurança de controle da pandemia.

Website: https://abcasa.org.br/