Veículos plotados com quase 400 fotos de motoristas do Grupo Rodonaves homenageia categoria

Ação comemora o Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho; veículos já estão circulando pelos estados brasileiros em que a empresa atua

Em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, e o trabalho desempenhado por esses profissionais, o Grupo Rodonaves, um dos maiores e mais reconhecidos nomes do país no setor de transportes e logística, homenageia esse público com alguns veículos, incluindo uma carreta, adesivados com fotos de grande parte dos mais de 1200 motoristas da empresa, que estão nos diversos estados em que o Grupo Rodonaves atua. O objetivo da iniciativa é agradecer essa categoria que é indispensável para o desenvolvimento do país.

A campanha deste ano “A cada entrega, um novo sorriso” é uma continuação do case de 2020 “Sua Paixão é o que nos move”. Desta vez, o grupo buscou uma forma de mostrar àqueles que permaneceram em movimento e aproximando o público, não só dos nomes, mas de cada motorista do Grupo Rodonaves.

“Historicamente, o dia 25 de julho, que também é o dia de São Cristóvão, é celebrado aqui na empresa com uma carreata onde os motoristas trazem suas famílias para conhecerem o local de trabalho, terem os veículos abençoados por um padre e finalizando o evento com um almoço especial. Vemos esse movimento como uma forma de homenagear esse colaborador que cruza as estradas do país, conectando pessoas e compartilhando sonhos. Diante do cenário de pandemia e as restrições de circulação, nos readequamos para garantir que o peso do papel que o motorista desempenha e o orgulho que temos dele neste momento fossem representados”, explica João Naves, presidente e fundador do Grupo Rodonaves.

Os veículos começaram a circular na quarta-feira (14/07) em várias cidades em que o grupo opera como uma forma de reconhecimento a esses profissionais. E como acontece anualmente no grupo, todos os motoristas também serão presenteados.

