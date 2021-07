Com regulamento de dispositivos móveis, segurança corporativa pode ser reforçada

São Paulo – SP 8/7/2021 –

Gabriel Reynard, da Samsung SDS, explica que o smartphone é uma importante ferramenta de trabalho, mas que demanda segurança cibernética

O Brasil já ultrapassou a marca de 234 milhões de acessos móveis à internet. O número, alcançado em dezembro de 2020, representa um aumento de 7,39 milhões em relação a 2019, quando chegou a 3,26%, conforme revelam os dados do relatório de acompanhamento do setor de telecomunicações, publicado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Neste sentido, a 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), revelou que os smartphones são a principal fonte de acesso à internet no país, que já conta com mais de 230 milhões de celulares ativos. Ainda segundo a pesquisa, houve um aumento de 10 milhões no número de smartphones ativos em relação a 2018.

Na visão de Gabriel Reynard, da Samsung SDS, entre outros fatores, a pandemia do novo Coronavírus acelerou a transformação digital, já que as medidas de quarentena e isolamento social demonstraram que, tanto no Brasil como no mundo, os colaboradores podem desempenhar suas funções com sucesso trabalhando de forma remota. “Nesse momento, os smartphones se tornaram protagonistas, e as empresas passaram a liberar celulares corporativos para o uso de seus funcionários”, analisa.

Ainda de acordo com Gabriel, empresas de diferentes segmentos têm descoberto a cada dia que, seja no trabalho remoto ou presencial, o aparelho celular é uma importante ferramenta de trabalho, mas que demanda segurança cibernética. “Tanto no escritório como em campo, toda empresa que preza pela segurança de seus dados deve apostar em EMM (Enterprise mobility management), que consiste no gerenciamento dos dispositivos móveis, redes sem fio e outros serviços de computação móvel da empresa”, destaca.

Gerenciamento simplificado

Gabriel explica que com o EMM a empresa pode simplificar o gerenciamento remoto de sua frota móvel e capacitar sua força de trabalho para realizar mais, no escritório ou em campo, com ferramentas que liberem mais funcionalidades para os dispositivos. “O Knox Manage, por exemplo, foi projetado para fornecer gerenciamento avançado por meio de UX de fácil acesso e otimizado para aproveitar totalmente os dispositivos e soluções da Samsung”, afirma.

O especialista diz que, quando se trata de trabalho de campo, uma solução de EMM deve oferecer o rastreamento e registro periódicos de localização para um fluxo de trabalho rígido e gerenciamento de ativos. “Uma ferramenta de acesso remoto permite a solução de problemas práticos para dispositivos em campo, com recursos e opções dedicadas a quiosques líderes do mercado”, informa. “Com o MDM da Samsung é possível definir seus dispositivos somente no modo de uso de um ou vários aplicativos. A ferramenta também disponibiliza diversas políticas baseadas em eventos, como hora específica, local, rede, roaming e alteração do SIM para sua chave”, complementa.

Cuidado acentuado

O Knox é um sistema para gerenciar o celular em todos os aspectos. Com o módulo KM (Knox Manage), que permite ao time de TI de uma empresa gerenciar todos os celulares utilizados por colaboradores, é possível instalar e desinstalar aplicativos, conceder permissões, limitar o acesso a determinados aplicativos e rastrear via GPS, entre outras funções.

Já com o módulo KC (Knox Configure) é possível customizar o software do celular conforme a necessidade. “Por exemplo: ao inicializar um aparelho celular, ao invés de aparecer o logo de uma marca ou operadora de celular, pode-se optar pelo logo da própria empresa. Além disso, trocar plano de fundo e deixar alguns apps pré-instalados também é possível”, finaliza.

Para mais informações sobre segurança cibernética e sobre o serviço MDM Enterprise Edition – Knox Manage da Samgung, basta acessar:

https://www.samsungknox.com/pt-br/solutions/it-solutions/knox-manage

Website: https://www.samsungknox.com/pt-br/solutions/it-solutions/knox-manage