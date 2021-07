Atletas tatuam conquistas na pele e viralizam na internet

São Paulo – SP 29/7/2021 – Mas o que notamos é que muitas vezes esse sentimento é tão forte que eles querem mostrar que conseguiram chegar até ali

Jogadores de futebol comemoram suas conquistas em forma de tatuagem a fim de celebrar este momento marcante para eles e ressaltam a importancia de cebelebrar suas conquitas

Encerrados alguns dos principais torneios de futebol do mundo, a Eurocopa e a Copa América, dois atletas chamaram a atenção do noticiário ao eternizarem em sua pele as suas conquistas. Um deles foi o atacante argentino Ángel Di Maria, carrasco da seleção Brasileira que registrou na coxa esquerda a taça do torneio conquistado pelos hermanos com o Maracanã e o Sol de Maio, símbolo presente na bandeira argentina.

O outro foi o goleiro italiano Donnarumma, grande destaque de seu time e com contrato assinado para defender o PSG, que fez uma tatuagem da taça europeia em seu braço esquerdo. “Normalmente, a tatuagem tem uma relação muito próxima com o sentimento de conquista, de glória. Quando uma pessoa tem um filho, por exemplo, ela quer eternizá-lo em sua pele, seja por meio do nome ou até um retrato bastante fiel a uma foto”, conta o empresário Daniel Couto, proprietário do iTattooClub.

Esse movimento não é novo: já na Copa do Mundo de 2010, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, ex-atleta do Real Madrid, fez na panturrilha direita o troféu do primeiro título mundial de sua seleção. E outros jogadores nem esperaram erguer um troféu para eternizar uma conquista na pele. O atacante Gustavo, por exemplo, desenhou um retrato de seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians na perna direita.

“O que a gente sempre indica é que a pessoa pense bem antes de fazer um símbolo como este, porque ele pode ser contratado por outro time e a situação ficaria complicada”, brinca Couto. “Mas o que notamos é que muitas vezes esse sentimento é tão forte que eles querem mostrar que conseguiram chegar até ali, mesmo que não tenha títulos envolvidos. É um grito de sucesso para o tatuado”, conclui.

Seja para tatuar o nome de uma pessoa, um retrato ou um troféu conquistado, é essencial buscar profissionais experientes e especializados com o estilo de tatuagem que está a procura, com isso os resultados são bastante assertivos.

