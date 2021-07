Raymundo da Fonte inicia operações da nova fábrica em Itajubá

Itajubá, Minas Gerais 9/7/2021 – A escolha de Itajubá para a implantação da nova fábrica, foi estratégica. Minas Gerais é um dos estados que faz conexão entre diversas regiões do país.

Com um investimento de R$ 100 milhões, a nova unidade das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte iniciou as operações da nova planta fabril nesta sexta-feira (02/Jul). A unidade vai criar cerca de 200 novas vagas de trabalho, com capacidade de produção mensal de 300 mil caixas de águas sanitárias, movimentará a economia da região sul de Minas Gerais.

O município de Itajubá, no Sul de Minas Gerais, começa o segundo semestre de 2021 com uma boa notícia. A empresa pernambucana Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte iniciou a operação da Fábrica da Brilux, na última sexta-feira, 2 de julho. A fábrica tem capacidade de produção mensal de 300 mil caixas de águas sanitárias, podendo chegar a 500 mil caixas.

A nova planta fabril começa a operar com toda sua capacidade de produção, que é de 50 SKU’s. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 100 milhões para a implantação do empreendimento, que movimenta a economia de toda a região, com distribuição de produtos de qualidade e geração de emprego.

A planta conta com 116 funcionários atuando em diversos setores. Todos passaram pela integração à cultura da empresa e capacitação técnica virtual, para adequar aos padrões de qualidade industrial da companhia. Visando estimular a economia local, cerca de 90% dos funcionários são residentes de Itajubá, ou municípios da região. Em um curto prazo, o número de empregos diretos e indiretos pode chegar a 200, aproximadamente.

A nova fábrica foi implantada na antiga planta da PKC. A unidade possui 14 mil m² construídos e foi projetada para futura expansão. “A escolha da cidade de Itajubá para a implantação da nossa fábrica em Minas Gerais, foi estratégica. Minas é um dos estados que faz conexão entre o Nordeste e o Sudeste do país. É um estado que cresce e possui mercado em ascensão, especialmente quando falamos desta região do sul de Minas”, aponta Hisbello de Andrade, diretor superintendente da Raymundo da Fonte.

“A fábrica conta com o que há de mais moderno em maquinários, com equipamentos nacionais e importados da Europa. Moderna e informatizada, as instalações levam em conta todas as exigências de controle sanitário, ambiental e de sustentabilidade”, explica Hisbello Andrade. A fábrica está interligada à Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da COPASA, para o tratamento do esgoto sanitário, e o processo industrial tem sistema fechado para reutilizar todos os resíduos líquidos, sem causar danos ao meio ambiente e à natureza.

Em Itajubá serão fabricados produtos da categoria de saneantes clorados, com as marcas Brilux, Cloral e Olimpo. A indústria possui, no entanto, um portfólio variado de produtos, composto por marcas líderes do mercado. São mais de 300 itens de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas, que, desde 1946, fazem parte da família do brasileiro. Todos eles serão comercializados pelo nosso centro de distribuição, que será associado à fábrica.

Para isso, um grande sistema logístico foi montado para garantir a agilidade e qualidade na distribuição e abastecimento dos produtos Raymundo da Fonte, fazendo-os chegar com mais rapidez às gôndolas dos mercados de Minas Gerais e São Paulo. Por conta das restrições impostas pela pandemia, o início da operação não contou com nenhum tipo de solenidade. “Iniciamos nossa operação respeitando todos os critérios de controle sanitário, garantindo a segurança ao nosso time”, ressalta Hisbelo Andrade. A expectativa é que a inauguração formal aconteça ainda este ano, mas está condicionada ao controle da pandemia no país.

A Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte possui 75 anos de história levando para os lares de todos os brasileiros produtos que contribuam para uma vida melhor. O grupo pernambucano possui plantas industriais no Ceará, Bahia, Pará e Rio de Janeiro, além da matriz em Pernambuco. As diversas marcas da companhia, entre elas, a Brilux, Minhoto, Sonho, Even, Tubarão, Olimpo, Cloral, Muriongo, Filgueira, Alerta e Sentinela, que compõem um portfólio com mais de 300 SKUs.

Simplificar a vida dos consumidores. Esse é o objetivo da Brilux, uma das principais marcas da Indústria Raymundo da Fonte. Líder no Norte e Nordeste em produtos de limpeza, a marca rotula mais de 100 produtos, entre água sanitária, lava-louças, desinfetante, limpador multiuso e lava-roupas. Com uma forte relação com os seus consumidores construída ao longo de décadas, a Brilux está presente no dia a dia de milhares de famílias como sinônimo de qualidade e tradição no segmento de produtos de limpeza doméstica.

