Shopping Garden dá dicas do que plantar no inverno

São Paulo, SP 12/7/2021 – Em São Paulo, esse período do ano também é propício para o desenvolvimento de diversas espécies de frutíferas.

Com a produção de hortas caseiras em alta, não basta plantar, é preciso avaliar a diferença climática de cada região do país para saber o que e como plantar durante o inverno

Existe uma grande variedade de plantas, flores, hortaliças e árvores frutíferas no país, mas como há uma enorme diversidade climática no Brasil, o primeiro passo para saber o que plantar durante o inverno, é observar em qual região está, a incidência do sol e também o frio da noite, para que possíveis geadas não frustrem o trabalho de ver crescer as sementes.

Para quem está produzindo hortas caseiras na região sul do país, local de frio mais intenso, a equipe de paisagistas do Shopping Garden indica o plantio de cebolinha, ervilhas, beterrabas, agrião, mostarda e radiche. Na região sudeste é momento de plantar chicória, couve-manteiga, salsas, rabanetes, mostarda e quiabos. No centro-oeste abobrinha, pepino, espinafre, berinjela, tomate e melão, se adaptam aos dias ensolarados e clima mais seco na parte da tarde. No nordeste e norte do país, o inverno já não é tão acentuado, o sol aparece com frequência e o índice pluviométrico é mais baixo, plantar abóbora, salas, alfaces, cenouras, espinafre, coentro, feijão e vagem é uma boa pedida para o nordeste, já no norte a hora é de plantar, melancia, moranga, cenoura, melão, morango, feijão, vagem e repolho.

“Em São Paulo, esse período do ano também é propício para o desenvolvimento de diversas espécies de frutíferas de caroço, maçã, pêssego e ameixa, são alguns exemplos de árvores que devem ser plantadas durante os meses de julho e agosto”, completa Rodrigo Xavier de Oliveira, gerente comercial do Shopping Garden Tatuapé, que também deixa claro que, nas regiões onde há geadas, esse plantio deve ser postergado para setembro.

Outras espécies resistentes e excelentes para se plantar no quintal são mangueiras, bananeiras, abacateiros e goiabeiras, lembrando sempre que os abacateiros devem ser plantados longe de telhados, garagens, ou locais que podem ser avariados com a queda das frutas. Já os vasos são uma ótima pedida para quem tem pouco espaço e ainda assim quer plantar frutíferas em casa, já que eles podem ser deslocados para ambientes com mais intensidade de luz.

Os tipos de flores cultivadas também devem receber um cuidado especial durante a estação mais fria do ano, capuchinha, dália, gérbera, amor-perfeito, gerânio, begônias, lavandas e rosas podem ser plantadas, mas deve-se evitar os períodos de geadas.

Fertilizar e adubar a terra, escolher um local com mais incidência de raios solares, proteger as plantas de geadas e não exagerar na rega, já que o solo não fica tão seco, são alguns dos cuidados que a equipe do Shopping Garden mostra ser necessário durante o plantio de inverno, assim as plantas não serão prejudicadas pelas baixas temperaturas e estarão fortes para florescerem na primavera.

