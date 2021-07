Novas soluções para recarga de veículos elétricos mantêm estações de serviço ativas

12/7/2021 – Com o crescimento do mercado de VE, governos e empresas privadas têm investido em infraestrutura e desenvolvimento de estações de carregamento desses veículos

Tendências mais tecnológicas já são uma realidade na Alemanha e em outros países europeus

Na era e-mobilidade nos grandes centros urbanos e metrópoles, os postos de serviços tornaram-se alvo de transformações significativas. Em muitos países, o número de veículos elétricos (VE) vendidos continuou crescente, mesmo com a crise no setor automotivo em decorrência da pandemia iniciada em 2020. Um exemplo disso é a Alemanha, a segunda no mercado mundial de carros elétricos e híbridos e que, de acordo com o Centro de Gestão Automotiva da Universidade de Ciências Aplicadas em Bergisch Gladbach no estado de Renânia do Norte-Vestfália, triplicou a comercialização de automóveis eletrificados no ano anterior com 395 mil unidades.

Com o aparente crescimento do mercado de VE, governos e empresas privadas têm investido em infraestrutura e desenvolvimento de estações de carregamento desses automóveis. Elas são instaladas, em sua maioria, em ambientes residenciais ou urbanos e o reabastecimento ocorre através da corrente alternada, levando várias horas para atingir a capacidade completa de um veículo. Para otimizar o tempo, estações de carregamento baseadas em tecnologia de corrente contínua de alta potência já estão sendo implementadas em rodovias. Porém, a disponibilidade de recarga ultrarrápida apresenta riscos, principalmente para a segurança do condutor, por isso, é cada vez mais necessária a padronização do modo de operação e eficiência dos postos, envolvendo testes de certificação.

Os benefícios da aplicação de testes de certificação são notórios, pois garantem a segurança elétrica dos usuários, equipamentos e infraestrutura, verificam se os produtos utilizados estão dentro dos padrões e normas estabelecidas, além de avaliar a conformidade e interoperabilidade de seus produtos. Com a testagem nos postos de serviços, há a garantia de compatibilidade eletromagnética (EMC) das soluções de carregamento, ou seja, a integração entre sistemas elétricos e eletrônicos sem que haja interferências, o que também poderá permitir a comercialização dos produtos em outros mercados ao redor do mundo.

Com forte atuação no segmento, a organização internacional de segurança, DEKRA, oferece serviços de testes e certificação para todos os tipos de equipamentos de abastecimento de veículos elétricos, incluindo e-ônibus e e-trucks, inspeção de carregadores rápidos e outros sistemas de recarga por indução. A empresa alemã realiza também testes de EMC assegurando que os componentes eletrônicos não interfiram no desempenho do veículo, mesmo com picos de energia ou campos elétricos irradiados. Além disso, a DEKRA garante a segurança elétrica e funcional das estações, testando o desempenho, desenvolvimento e validação para a interoperabilidade ideal entre Equipamentos de Fornecimento de Veículos Elétricos (EVSE), veículos e sistemas administrativos.

