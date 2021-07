Mais da metade das empresas deve investir em transformação digital durante 2021

São Paulo – SP 16/7/2021 –

De acordo com estimativas, espera-se que as corporações brasileiras invistam até 30% de seu faturamento em novas tecnologias ainda este ano

De acordo com dados disponibilizados por pesquisa realizada pela Sambatech e Samba Digital, com apoio da Unico, a transformação digital será pauta durante todo o ano de 2021. Espera-se que 56% das corporações direcionem de 10% a 30% de seus faturamentos para inovação.

Entre as empresas que mais investem em novas tecnologias, estão as que faturam mais de R$ 10 milhões por ano, representando 44% da fatia. Na sequência, vêm as empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão: 38,9% destas companhias estão implementando estratégias de transformação digital.

A prática de adotar novas funcionalidades já era comum para muitas empresas, mas, com a chegada da pandemia, a tecnologia tornou-se uma oportunidade para impulsionar os negócios. Por isso, estar presente no digital deixou de ser opção para alguns setores e tornou-se uma premissa. Ao menos é o que diz Gabriel Capano, CEO da HubCount, empresa de soluções digitais e automatizações contábeis.

De acordo com o especialista, “empresas não podem mais fugir do on-line. Ao se afastar do digital, muitas corporações podem perder espaço e ficar vulneráveis a um mercado em constante mudança. Todos os setores podem e devem aproveitar os benefícios que a tecnologia proporciona”.

Tecnologia na contabilidade

Gabriel conta que pôde sentir na pele, e em tempo real, a mudança que a pandemia trouxe para corporações – afetando, inclusive, seus modelos e rotinas de trabalho. “A pandemia trouxe uma necessidade de corte de gastos para todos: empresas, escritórios e também minha empresa”, explica. A HubCount, que fica à frente de serviços contábeis, aproveitou o momento para reestruturar setores e pensar em novas soluções para apoiar as necessidades emergentes.

Com a estratégia, a HubCount conseguiu crescer 200% entre março de 2020 e junho de 2021. “A operação da HubCount seguiu parecida. O home office, por exemplo, sempre fez parte do nosso dia a dia, então tivemos pouco impacto com isso. Mas o que nossos números mostram como grande denominador desse crescimento é o fato de mais e mais empresas buscarem a automação de processos contábeis. A digitalização se tornou necessidade para seguir veloz e atualizado no mercado”, compartilha.

E especialistas concordam: segundo Sérgio Approbato Machado Júnior, presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, Fenacon, o setor contábil, assim como outros, tem passado por um desafio de consciência neste momento de adequações tecnológicas. Sérgio diz que isso acontece exatamente porque muitas empresas não tinham ferramentas adequadas para trabalhar a distância e a inclusão da tecnologia por si só foi complicada.

Ainda assim, casos de crescimento na contabilidade, como o da HubCount, eram previstos pelo presidente da Fenacon. “Cada vez mais o trabalho contábil tem se tornado uma questão de saúde financeira e digitalização, e tudo demonstra que empresas que vão vencer no pós-pandemia seguirão por esse caminho”, finaliza.

Para saber mais, basta acessar: https://www.hubcount.com.br/

Website: https://www.hubcount.com.br/