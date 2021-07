E-commerce: parceria tecnológica traz smart lockers para consumidores brasileiros

São Paulo – SP 2/7/2021 –

O e-commerce brasileiro cresceu e teve que se adaptar para atender ao consumidor em um cenário de pandemia. Neste contexto, a Samsung SDS e a NODUS Brasil apostam em smart lockers

Com a pandemia do novo Coronavírus veio também o isolamento social, que trouxe em sua bagagem uma alteração significativa no comportamento dos brasileiros. De uma hora para outra, mesmo os consumidores mais resistentes foram inseridos em uma nova realidade, onde fazer suas compras pela internet se tornou alternativa frente aos desafios da nova rotina.

Com isso, o comércio eletrônico registrou, em março de 2021, 1,66 bilhão de compras, o que corresponde a um aumento de 40% em comparação ao mesmo período do ano anterior, o chamado período “pré-pandemia”. As informações são do Relatório E-commerce no Brasil, da agência da Conversion.

Ainda segundo o Relatório, Pets (+88,04%), Casa & Móveis (+86,62%), Farmácia & Saúde (+65,22%), Moda & Acessórios (+63,18%) e Comidas & Bebidas (+57,25%) estão entre os setores que mais se destacaram ao longo dos últimos doze meses.

Diante do novo normal, o e-commerce teve que se adaptar para atender ao consumidor – que espera receber suas encomendas com agilidade e baixo custo. Assim, modalidades como os smart lockers, armários inteligentes em tradução literal, que já são uma realidade mundo afora, prometem trazer um novo cenário para o e-commerce brasileiro.

Smart lockers: o que são os armários inteligentes?



Gabriel Reynard, Gerente de Marketing da Samsung SDS, explica que o smart locker já é utilizado nos Estados Unidos, Europa e Japão há muito tempo. “No Brasil, ainda estamos dando os primeiros passos com relação à utilização dessa ferramenta, portanto, as empresas que implementarem os smart lockers o quanto antes estarão um passo à frente e, com certeza, terão maior visibilidade”, afirma.

Gabriel explica que o smart locker é um modelo de entrega de mercadorias que facilita as operações logísticas. “Com o armário inteligente, o cliente pode buscar sua mercadoria de forma automática e rápida, sem precisar apresentar documentos e sem contato com outras pessoas, assim como as caixas postais dos Correios, mas de maneira automatizada e mais tecnológica”, esclarece.

Atualmente, ao menos 67% dos consumidores já compraram online e retiraram suas encomendas em pontos de venda físicos, conforme revela o estudo Connected Shoppers Report 2019, da Salesforce.

Gabriel destaca que o Armário Locker Inteligente ainda é uma solução para os consumidores que vivem em áreas consideradas de risco não atendidas por transportadoras. “Só no Rio de Janeiro, estimativas apontam que 47% da população tenha restrição a entregas. Os smart lockers são a solução para o problema dessas pessoas, que agora podem comprar pela internet e retirar no armário mais próximo”, explica.

Ainda de acordo com o Supervisor, a tecnologia dos armários inteligentes traz novas possibilidades às pequenas e médias empresas. “Com os smart lockers, as lojas virtuais podem oferecer mais opções de entrega para seus clientes, o que aumenta a taxa de conversões”, destaca.

A seguir, Gabriel apresenta as principais características do Armário Locker Inteligente e quais são as suas principais formas de acesso:

Funcionamento

Tudo acontece de forma simples: o cliente vai ao local mais próximo e tem acesso à mercadoria no Armário Locker Inteligente. Isso facilita os processos logísticos, onde o cliente busca sua mercadoria em sua cidade, sem a necessidade da entrega domiciliar por meio de uma transportadora. “Para as empresas, este processo garante redução de custos e maior margem de lucro”, detalha Gabriel.

Qual a tecnologia utilizada para acesso?

Há tecnologias que permitem o acesso ao Armário Locker Inteligente, mas cinco delas se destacam e têm sido as mais utilizadas pelos fornecedores: acesso por senha, acesso por biometria, acesso por QR code, acesso por tablet e acesso por monitor e computador. “Todas essas tecnologias estão disponíveis e apresentam características próprias”, assinala Gabriel.

Parceria tecnológica

Com intuito de oferecer uma nova funcionalidade ao e-commerce e ao consumidor brasileiro, a Samsung SDS e a NODUS Brasil desenvolveram uma solução de armário inteligente.

Para mais informações sobre smart lockers, basta acessar: samsungsds.com

Website: http://samsungsds.com