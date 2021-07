Crianças se beneficiam da prática do Yoga online

São Paulo, SP 21/7/2021 – Sabrina revela que teve a ideia de buscar meditações online para crianças por conta da dificuldade da filha em se acalmar.

Yoga para crianças vem ganhando espaço nos lares brasileiros. A prática milenar conhecida mundialmente por melhorar a qualidade de vida ganha versão online e ajuda crianças a lidar com o estresse do dia a dia.

Em tempos de isolamento o Yoga vem se destacando como uma atividade holística essencial para a saúde mental, ou como a própria ONU afirmou na sua reportagem do dia 21 de junho, o Yoga ajuda no bem-estar geral. A organização afirma que neste momento em que a pandemia do covid-19 afetou e continua a afetar milhares de pessoas em todo o mundo a mensagem do Yoga na promoção do bem-estar físico e mental da humanidade nunca foi tão relevante.

No Brasil, a prática vem ganhando adeptos a cada dia. O UOL relatou uma explosão na busca pelo termo Yoga (clique aqui para acessar o artigo). Em agosto de 2020, o site publicou uma reportagem sob o título “Em busca do equilíbrio: yoga conquista adeptos durante a quarentena”, a qual relata que, de acordo com levantamento feito pela SEMrush, empresa especializada em marketing digital, a busca na internet pelo termo “yoga” teve um acréscimo de 50% desde que começou a pandemia de covid-19.

Não é somente a busca pelo Yoga para adultos que está em alta. O Google Trends mostra que o termo “Yoga para Crianças” está popular entre as buscas na internet.

A prática do Yoga para crianças está virando rotina em algumas casas brasileiras. No lar de Thales, de cinco anos, sua mãe, Pamela, relata que a criança não vai dormir sem praticar seu Yoga.“Não pode ser qualquer um na internet”, diz ela, “tem que ser o da Yoga Com Cainara”. Pamela conta que Thales pratica todos os dias antes do café da manhã e antes de dormir. Comenta que notou uma melhora na concentração, que seu filho está mais calmo, e que tem tido mais facilidade para dormir. Thales aconselha outras mães da família, especialmente quando percebe as crianças agitadas ou nervosas, que deveriam colocar Yoga para seus filhos.

Sabrina explica que sua filha de cinco anos estava com dificuldades para dormir e teve a ideia de buscar meditações para crianças. “Pesquisei no YouTube vídeos de meditação para criança e apareceu o da Floresta Encantada, ela relaxou e dormiu antes mesmo de o vídeo”.

Cainara, uma brasileira de 39 anos, que morou e se casou na Inglaterra, hoje vive com a família na Austrália e é a criadora dos conteúdos citados. Ela explica que parte do tráfego no seu canal do YouTube é de portais educacionais como, por exemplo, o Sesi de São Paulo e o Google Classroom, “isso demonstra uma grande tendência na utilização do Yoga como ferramenta para a ajuda na melhora da qualidade de vida das crianças”.

Um estudo realizado entre o Center of Education Policy Research, da Universidade de Harvard, e o Transforming Education, organização focada em melhorar educação em geral, sugere que a instrução de Atenção Plena ajudou a aumentar as habilidades de atenção dos alunos, bem como a desenvolver mecanismos de enfrentamento do estresse. Os pesquisadores afirmam que este tipo de evidência pode ser especialmente útil nos esforços para apoiar os alunos que sofrem de traumas e outras adversidades que desencadeiam estresse no corpo, prejudicando a capacidade dos alunos de ter sucesso.

Em um artigo da National Geographic, o diretor sênior do programa Mindful Schools, diz que a prática de meditação pode ser tão benéfica para as crianças quanto para seus pais. O artigo explica que após analisar 13 estudos, pesquisadores em Queensland, Austrália, descobriram que as práticas de Atenção Plena melhoraram o foco, concentração e a função executiva, que são habilidades cognitivas necessárias para gerenciar o autocontrole e regular o comportamento. Outra análise publicada no Journal of Child and Family Studies em 2019 descobriu que a Atenção Plena pode, também, aumentar a empatia e a compaixão nas crianças.

Cainara, que é também professora de Yoga tradicional, explica que no Yoga para crianças há muitos elementos lúdicos para prender a atenção. “Mas isso não quer dizer que é tudo uma grande brincadeira, o ato de focar a mente no corpo tem que ser prioridade, pois é a Atenção Plena que diferencia o Yoga de uma atividade física qualquer.”

Além de trabalhar a Atenção Plena e coordenação motora, o Yoga para Crianças se tornou uma forma de aumentar os laços afetivos entre pais e filhos, e muitos estão utilizando esse momento de Yoga em casa para se exercitarem juntamente com suas crianças, usando a sessão para melhorar a própria saúde física e mental.

Em um artigo do site de notícias Independent, a médica Dra. Kiki Morriss, autora do livro “Nurturing Your Family With Yoga” (Nutrindo Sua Família Com Yoga), corrobora este aspecto comentando que se a família fizer Yoga junta, isso pode trazer harmonia à vida familiar, além de criar um vínculo por meio do interesse comum. “O Yoga irá ajudá-lo a promover a saúde e o bem-estar para toda a sua família, trazendo felicidade e harmonia para o seu lar”.

Dayana Yasayama, praticante de Yoga há apenas três meses, diz que buscou o Yoga para alongar e aliviar algumas dores na lombar, mas durante a prática sua filha de cinco anos pediu para fazer Yoga para Crianças. “Procuramos e achamos o Yoga Com Cainara, ela fez, gostou e começou a pedir com frequência”. Dayana conta que a filha aprendeu a parar e respirar, utilizando a técnica espontaneamente em momentos mais difíceis, como quando está chorando. Como uma mãe atenta, Dayana revisa tudo que a filha assiste e prefere o Yoga Com Cainara por causa das mensagens de cuidado com a natureza e da positividade.

No Instagram público @cainara_burton_yoga há o arquivo de mais de uma centena de fotos das crianças praticando Yoga em casa. “Acho a didática do programa fácil, as crianças ficam apaixonadas pelo cenário e pela maneira de falar da Cainara. É apaixonante ver a entrega do pequeno ao Yoga”, relata Pamela, a mãe de Thales. Cainara diz receber mensagens das próprias crianças dizendo o quanto elas amam praticar o Yoga, “uma delas tem a roupa especial do Yoga, a mãe me contou que a pequena acorda, se troca, pega seu tapete e lá vai fazer seu Yoga”, comenta a criadora entusiasmada.

A Unesco, em 2016, colocou o Yoga na Lista de Patrimônio Mundial, demonstrando a importância dessa prática para a qualidade de vida.

