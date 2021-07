Plataformas de educação oferecem cursos on-line a preços populares

São Paulo, SP 30/6/2021 – Flexibilidade horários, conteúdos dinâmicos e preços muito atrativos tornam as plataformas de educação viáveis a todas as pessoas

Com a pandemia, ensino a distância se populariza e se consolida com plataformas, como a PreparaTODOS, oferecendo diversidade de cursos preparatórios, reforço escolar, de idiomas e profissionalizantes

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) já apontam que há mais vagas na educação superior brasileira no sistema EaD do que no presencial, sendo 7,1 milhões e 6,3 milhões, respectivamente. Mas não é apenas no ensino superior que a procura pelo ensino à distância está grande. O Sebrae, por exemplo, identificou aumento de 156% na procura por seus cursos de capacitação on-line durante a pandemia. Em meio ao contexto de COVID-19, o sistema de ensino on-line se tornou imperativo em todos os níveis, do básico à pós-graduação, passando pelos cursos livres e profissionalizantes. Porém, ao mesmo tempo, outro número cresce intensivamente no Brasil, o de desempregados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil atingiu o recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, o que equivale a 14,805 milhões de brasileiros sem trabalho formal.

Nesse cenário de desemprego e aumento na busca por cursos EaD, brasileiros encontram em plataformas de cursos on-line a preços populares um meio para atualizarem e aperfeiçoarem o conhecimento, assim como descobrir novas profissões, a fim de se recolocarem no mercado de trabalho. A PreparaTODOS, que reúne cursos preparatórios, reforço escolar, de idiomas e profissionalizantes de longa e curta duração, é uma delas. Apresentada por seus idealizadores como uma “Netflix da Educação”, a plataforma identificou crescimento de assinaturas desde o início da pandemia em 2020 e atingiu a marca de 185 mil estudantes cadastrados e ativos que têm aulas com professores especialistas, flexibilidade de horário e conteúdo dinâmico em uma plataforma otimizada para computadores, tablets e celulares.

A acessibilidade é fator primordial, considerando informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, segundo as quais idosos estão entre os grupos afetados pelo desemprego na pandemia, uma vez que 71% deles trabalham no setor de serviços, que sofreu grande parte do impacto das medidas de distanciamento social. Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode fazer um dos mais de 1.250 cursos disponíveis da PreparaTODOS, todos com certificado de conclusão reconhecido nacionalmente ao final para quem tiver, pelo menos, 60% de aproveitamento na avaliação final. “Estudar na minha idade é muito bom, pois nunca é tarde demais para aprender e adquirir novos conhecimentos”, afirma Conceição Mendes, de 82 anos, estudante do curso de artesanato.

A diversidade de cursos disponíveis ao público abrange um amplo catálogo; no caso da plataforma PreparaTODOS as opções abrangem 46 áreas do conhecimento, incluindo games, administração, biomedicina, concursos públicos, confeitaria, enfermagem, estética e beleza, medicina, música, odontologia, psicologia, publicidade e marketing, vendas, veterinária, elétrica, eletrônica, entre tantos outros. “Conseguimos disponibilizar de uma maneira muito mais prática e acessível diversos cursos de uma só vez para a população, enquanto em outros modelos o aluno paga por curso. Em termos de custo-benefício, a plataforma é uma boa oportunidade até mesmo para quem tem pouco recurso para investir”, diz Cintia Silva, head de vendas e cuidados dos usuários. Considerando que, por vezes, mais de um membro da mesma família está desempregado ou querendo se atualizar, há ainda o plano Família, que dá acesso a quatro usuários por mês e, caso o aderente seja filiado do Cartão de TODOS, há 75% de desconto.

