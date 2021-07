Diferenciais entre o filtro de barro e o purificador devem ser levados em consideração na hora da compra

Campinas, SP 16/7/2021 – Para garantir que a água seja realmente pura, é preciso ficar atento ao tipo de filtro ou purificador que temos em casa

A dúvida pode surgir na hora de escolher um dos produtos para melhorar a qualidade do consumo de água no dia a dia

A garrafa de água, os aplicativos de controle de hidratação e outras técnicas para garantir o consumo do líquido já fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Mas para garantir que o líquido seja realmente puro, é preciso conhecer as opções de filtros e purificadores que o mercado oferece. Na hora de comprar o equipamento, muitas pessoas vão atrás daquele que oferece mais benefícios e caem no grande dilema: qual a diferença do filtro de barro e do purificador?

Por muito tempo o filtro foi a opção mais usada pelas famílias brasileiras, devido suas vantagens e também pelo preço acessível. Mas com o desenvolvimento de outras tecnologias, como os purificadores de água, os consumidores passaram a contar com mais opções para comparar, de acordo com suas necessidades de uso e exigências de qualidade da água. Com isso, pode surgir a dúvida de qual é o melhor: purificador ou filtro de barro?

Filtro de barro

O filtro de barro funciona através de uma vela central, que retém as impurezas da água. Ele é mais acessível, pode ser encontrado nas versões de plástico ou barro e não precisa ser ligado à energia.

Quando novo, ele é extremamente eficiente na hora de filtrar a água. Um dos diferenciais dele é o revestimento de prata coloidal, que elimina as bactérias. Por outro lado, seu uso é recomendado para cidades ou bairros que possuem sistemas de tratamento de água mais eficazes, pois apesar de reter certas impurezas, não reduz o índice de cloro na água.

Além disso, com o tempo, e quando não higienizado de maneira correta, o filtro começa a criar barreiras naturais de microrganismos, que cobrem a prata coloidal, fazendo com que ela perca o efeito sobre a água. O material também acumula sujeira com muita facilidade e tem brechas que deixam a água exposta a bactérias e germes, prejudicando a qualidade da bebida.

Purificadores de água

Por outro lado, os purificadores oferecem algumas comodidades. Eles podem ser instalados diretamente no sistema de abastecimento de água, possuem tecnologias voltadas para a eliminação de bactérias e outros agentes contaminadores, além de eliminarem sabores e odores e reduzirem o cloro livre presente na água.

Um exemplo disso são os purificador da IBBL, que realizam até três etapas de purificação, controlam a proliferação de bactérias, retêm micropartículas presentes na água e reduzem o cloro e elimina gostos e odores. Os purificadores garantem até um ano de água pura, o que traz praticidade e custo-benefício ao dia a dia do consumidor, que não precisa trocar o refil com tanta frequência.

Outros modelos são ainda mais avançados e possuem eficiência bacteriológica, que elimina 99,9% das bactérias do tipo Escherichia Coli, um tipo de germe que atua no sistema gastrointestinal, causando gastroenterite ou infecção urinária.

Além disso, alguns tipos de purificadores contam com nanotecnologia, que inibe a proliferação de microrganismos nas partes de plástico que têm contato com a água purificada. Sem mencionar o design, que os tornam adaptáveis a qualquer ambiente.

Por outro lado, os purificadores necessitam de trocas de refis recorrentes, para garantir a filtragem correta da água. É importante usar os refis originais, que garantem a eficiência de melhoria na água. Outro detalhe que deve ser levado em consideração é que modelos que oferecem água gelada precisam ser conectados à energia, sendo assim, a eficiência energética do produto deve ser avaliada no momento da compra a fim de fazer uma escolha econômica.

Por fim, a escolha deve ser feita de acordo com o estilo de vida adotado, lembrando que a tecnologia é um diferencial que garante a purificação da água, trazendo mais saúde para o dia a dia.

