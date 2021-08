Desafios dos Recursos Humanos e das HR Techs

São Paulo – SP 2/8/2021 – As empresas têm o desafio de procurar parceiros que ajudem a implantar e desenvolver a tecnologia nos Recursos Humanos.

Com a grande mudança tecnológica em todos os cenários, os departamentos de Recursos Humanos das empresas também precisam desta transformação digital. Para isso, eles contam com alguns parceiros conhecidos como HR Techs. E estas, por sua vez, não podem negligenciar o aspecto de gestão de pessoas.

A máxima da MPB “nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia” pode ser aplicada aos Recursos Humanos das corporações. Para uma empresa se manter competitiva é preciso modernizar o setor de Recursos Humanos. As ações que geravam bons resultados no passado, hoje podem ser ineficazes. O clichê “o mundo mudou” nunca foi tão verdadeiro. E o RH precisa saber lidar com as complexidades e incertezas do cenário atual.

O vínculo que as pessoas têm com as organizações hoje é muito mais flexível do que antes. A realidade em que todos trabalhavam presencialmente, nos mesmos horários e regidos com contratos parecidos, é rara de ser encontrada. A padronização deu lugar à customização.

Os benefícios, horário de trabalho, remuneração, local da atividade profissional, gestão, desenvolvimento da carreira são fatores cada vez mais personalizados. É praticamente inviável gerenciar com qualidade, e com custo razoável, esses relacionamentos customizados sem o auxílio de ferramentas digitais, como aplicativos e sistemas.

A tecnologia no RH também auxilia a identificar, buscar e reter os talentos necessários para que a empresa continue gerando resultados. Para que tudo isso seja feito com rapidez e efetividade, o apoio tecnológico é indispensável. HR Techs têm sido uma tendência adotada pelo RH de muitas empresas. O termo HR Tech é a abreviação para Human Resources Technology, em uma tradução direta seria Tecnologia para Recursos Humanos.

A adoção de tecnologias de HR Techs também é fundamental para que as empresas consigam interagir eficientemente com as gerações Y e Z. A geração Y nasceu usando a internet. A geração Z nasceu usando o smartphone. A expectativa desses grupos é que os aplicativos e sistemas nas empresas sejam simples, intuitivos e apresentem a solução que eles precisam.

Para atender esta demanda inadiável, as empresas têm o desafio de procurar parceiros que ajudem a implantar e desenvolver a tecnologia nos Recursos Humanos. Normalmente, os parceiros possuem uma dessas duas características: ou um forte viés tecnológico (como startups) ou experiência em gestão de pessoas.

Os parceiros com ênfase na tecnologia apresentam soluções baratas, rápidas e que representam algo moderno. Algumas dessas soluções, porém, revelam conceitos rasos e desconectados da realidade de gestão de pessoas e da cultura organizacional. Há empresas que recomendam que se façam pesquisas frequentemente, mas não indicam nenhuma solução com o resultado das pesquisas; fazem o diagnóstico, mas não apontam o tratamento.

Já os parceiros tradicionais, com experiência em gestão de pessoas, trazem o conhecimento maior do dia a dia do RH. Geralmente, apresentam maior sensibilidade com questões relacionadas às pessoas e apresentam soluções viáveis. Entretanto, muitas vezes elas são caras e lentas, porque não têm tanto apoio tecnológico e passam a imagem de não serem tão conectadas à modernidade.

“O grande desafio é buscar um aplicativo e/ou um sistema que tenha as vantagens de uma empresa voltada à tecnologia, sem abrir mão das soluções apresentadas pelas empresas com maior experiência em consultoria de RH e gestão pessoas.”, afirma Sandro Infantini, sócio da Arquitetura Humana, empresa especializada em Comportamento, Engajamento e Cultura Organizacional.

As empresas que se manterão competitivas serão aquelas que investirem na tecnologia, sem descuidar das pessoas. A HR Tech ideal investe em “Tech” sem desvalorizar o recurso humano.

Website: http://www.arquiteturahumana.com.br