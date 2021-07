Dicas práticas para escolher o porcelanato para cozinhas

São Paulo 20/7/2021 – Levamos sempre em consideração quais são os melhores formatos, cores e texturas para cada modelo, destaca Alexandre Luz gerente de marketing da Biancogres

Marca de revestimentos apresenta passo a passo para escolher os porcelanatos ideais para pisos, paredes e bancadas de cozinhas

Revestir o piso, as paredes ou as bancadas da cozinha é um momento importante da obra e que frequentemente gera dúvidas sobre qual material usar. Essa é uma questão frequente para quem está passando por uma reforma ou construção. A escolha certa do revestimento da cozinha – um dos ambientes mais frequentados da casa, diga-se de passagem – garante maior funcionalidade e um melhor resultado estético ao espaço. Por isso, a Biancogres preparou esse tutorial com dicas do que levar em consideração antes de decidir.

Por que porcelanato?

Os principais motivos são justamente porque a cozinha exige uma limpeza frequente e requer praticidade O porcelanato é um material nobre, de alta resistência e que exige pouca manutenção. Só isso já faz desse material o queridinho dos revestimentos para pisos, paredes e bancadas de cozinhas. O grande impacto visual é outra vantagem, já que há grande variedade de estilos, como design de mármores, madeiras, cimento, ladrilhos hidráulicos e até metais que ainda podem ser encontrados em diferentes texturas. Ou seja, além de durável, prático e versátil, proporciona infinitas composições.

Para o piso

Os porcelanatos em grandes formatos são ideais pois eles dão a sensação de amplitude para os espaços, especialmente em ambientes pequenos. A variedade de acabamentos permite a composição de ambientes em diversos estilos.

O porcelanato também pode ser usado nas bancadas?

Sim. Como o porcelanato é resistente a variações da temperatura, é perfeito também para revestir bancadas de cozinha. Além disso, sua superfície impermeabilizada impede a absorção de água e ainda dispensa a manutenção que as pedras naturais exigem.

Necessidades do espaço

A cozinha de uma casa que será construída e um ambiente que está passando por uma reforma pedem diferentes decisões. Isso porque em uma construção há maior liberdade criativa para a escolha de revestimentos. Já numa reforma, é mais simples e econômico adaptar piso, paredes e bancadas ao estilo existente. Se a cozinha é americana, integrada à sala, uma sugestão é aplicar o mesmo porcelanato no piso dos dois ambientes. Nesse caso, o revestimento com aparência de madeira pode ser uma excelente opção para criar uma atmosfera aconchegante.

O ambiente é pequeno ou grande?

Esse é um fator a ser analisado na hora de escolher o tamanho do porcelanato. Ambientes pequenos podem ganhar a sensação de amplitude com a escolha de um porcelanato em grandes formatos, além de deixar o espaço com ar mais atual. Se você não abre mão de facilidade de limpeza e também quer uma aparência mais uniforme para o piso, anote também essa dica: porcelanatos retificados (aqueles que têm bordas retas) são uma ótima alternativa. Como a instalação exige rejuntes menores, acumula menos sujeira na emenda das placas.

Esse ou aquele? Uma questão de estilo

O melhor é pensar no estilo que quer imprimir na sua casa antes de bater o martelo na compra. Afinal, você não quer dissociar a decoração da cozinha do restante da residência. Caso prefira uma decoração alegre e descontraída, você pode apostar no porcelanato para cozinha com cores diferentes, fugindo dos tradicionais tons neutros. Se o que gosta mesmo é de uma atmosfera urbana, há opções com aspecto de cimento e até de metal. São incríveis. Seu estilo preferido é mais rústico e gosta de traços aconchegantes, os revestimentos com ares de madeira se encaixam perfeitamente com isso. Se pretende ter uma decoração mais retrô e vintage, os porcelanatos com aparência de ladrilhos hidráulicos podem ser a escolha ideal.

Pisos escuros podem passar a impressão de espaços menores. Mas, por outro lado, essa opção oferece um toque mais elegante e moderno à sua cozinha. Se a sua prioridade for ambientes que causem a sensação de limpeza e organização, além de parecerem maiores do que são, porcelanato em tons claros se encaixam melhor. “Acreditamos que o desejo de todo cliente é tornar os seus espaços únicos. Por isso, cada porcelanato que criamos é fruto de extensa pesquisa de materiais, estilos e tendências. Nessas análises, levamos sempre em consideração quais são os melhores formatos, cores e texturas para cada modelo”, destaca o gerente de marketing da Biancogres, Alexandre Luz. Por último e não menos importante, segundo Alexandre, as peças reservas são essenciais em caso de recortes ou quebras na obra. “Para que as peças sobressalentes não sejam excessivas, o ideal é adquirir 15% a mais”, conclui.

Website: https://www.biancogres.com.br/