A Daemon apresenta a segunda edição do “No Radar Especial”

São Paulo – SP 12/7/2021 – Para os projetos se manterem competitivos, os geradores precisarão ser criativos na estratégia de comercialização e na estrutura de financiamento, Marcelo Gama.

A Daemon Investimentos promoverá, por meio da área de consultoria, a segunda edição do “No Radar Especial”. O evento será gratuito e ocorrerá, de forma online, no dia 13 de julho às 18h, por meio da plataforma do YouTube®.

Na ocasião, serão discutidas as “Alternativas de Financiamento para viabilizar projetos de Geração de Energia”, tendo como pano de fundo os resultados do primeiro leilão de Geração de Energia Nova (A-3 e A-4) de 2021, que ocorreu em 8 de julho.

Enquanto na primeira edição o “No Radar Especial” tratou das expectativas dos agentes em relação ao referido leilão, esta edição terá por objetivo abordar os próximos passos, não apenas para os vencedores do certame, mas também para todos os empreendedores que têm a difícil missão de viabilizar os respectivos projetos.

Serão debatidos temas como: o papel dos bancos oficiais, estruturas alternativas de financiamento, a evolução do mercado de debêntures incentivadas, o apetite dos investidores, dentre outros assuntos relevantes para quem acompanha este mercado.

Como sempre, o evento se destinará não apenas aos clientes da Daemon, mas também a todos os agentes com interesse no setor, incluindo, mas não se limitando a empresas e empreendedores que apostam na geração de energia limpa, fornecedores de equipamentos, investidores, gestores, bancos e consultores com foco em infraestrutura e/ou Project Finance.

A segunda edição do “No Radar Especial” contará com a participação dos painelistas:

– Pedro Bianchi, sócio fundador da Journey Capital;

– Augusto Tedeschi, advogado sênior especializado em mercado de capitais do escritório Rhein Schirato Meireles Advogados; e

– Marcelo Gama, sócio-diretor da Daemon Investimentos, líder da área de Structured Finance.

Importante destacar que, na edição anterior do “No Radar Especial”, os agentes previam uma disputa acirrada, com oferta mínima de energia visando apenas assegurar pontos de conexão e manutenção dos incentivos fiscais, impactando negativamente os preços, em especial para os segmentos eólico e solar. Contudo, a realidade se mostrou distinta. O peso do aumento dos custos se sobrepôs e já nos primeiros leilões ficou explícita a decisão dos ofertantes em repassá-lo aos compradores. “Ainda assim, dada a elevação dos custos, para que boa parte dos projetos se mantenham competitivos, os geradores precisarão ser criativos não apenas em relação à estratégia de comercialização, mas também no que tange à estrutura de financiamento”, afirma Marcelo Gama, sócio-diretor da Daemon Investimentos.

Mais uma vez a Daemon Investimentos fará uso de formato inovador, combinando um programa de entrevistas, conduzido pela Jornalista Mayara Sauer, sob a direção de Sylvio Rocha, seguido de debate com a participação do público, que enviará as suas perguntas ao longo da transmissão para que sejam respondidas ao vivo pelos especialistas.

Fundada em 2009 por executivos oriundos Unibanco, Daemon Investimentos, por sua vez, é uma gestora de recursos de terceiros (Asset Manager), atuante no Brasil e nos EUA (para não americanos), com cerca de USD 4 bilhões em ativos sob gestão, distribuídos em duas principais famílias de produtos, a saber:

Fundos de Créditos: voltados exclusivamente para Export Finance, tendo destinado mais de USD 20 bilhões para exportações brasileiras de bens de capital desde 2009;

Fundos Quantitativos: fundos cujas decisões de investimento e controle de riscos ocorrem unicamente por meio de algoritmos, de forma totalmente sistematizada (robôs). O principal produto (Daemon Nous Global) é extremamente diversificado (cerca de 200 ativos, dentre os 400 elegíveis) e apresenta baixíssima correlação com os principais ativos negociados no Brasil, servindo para mitigar a volatilidade do portfólio dos investidores locais.

Conta ainda com um braço de assessoria financeira, denominado Daemon Consultoria. Criada em 2012, a Daemon Consultoria se especializou no segmento de infraestrutura, tendo assessorado mais de R$ 7 bilhões em projetos no Brasil e sendo reconhecida por clientes e parceiros pela expertise e excelência na execução de transações que envolvam Project Finance.

Serviço:

No Radar Especial | 2ª edição – Inscrições gratuitas

Dia: 13.07.2021

Horário: 18h

Link de inscrição:

Website: https://conteudo.daemoninvestimentos.com.br/inscreva-se-no-radar-especial-2-edicao