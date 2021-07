Gestor de tráfego é uma profissão com 20% de crescimento segundo pesquisa com profissionais de marketing

28/7/2021 – Segundo o fundador da Agência de Marketing Digital Compartilha, Hélicon Barros, o gestor de tráfego faz gestão de mídia online

Pesquisa da Hub Spot com profissionais de marketing aponta crescimento em 2020 e 2021 para o serviço de gestão de tráfego devido ao maior fluxo online de consumidores

Gestor de tráfego é um dos profissionais mais requisitados dentro do marketing ultimamente, segundo pesquisa da Hub Spot, devido a mudanças de comportamento do consumidor e aumento no fluxo de pessoas online. Este número foi revelado em 2020 em entrevista com mais de 1.500 profissionais de marketing em todo o mundo. A importância do gestor de tráfego está em alta justamente pelo fato de as empresas buscarem maior destaque na internet e apontou tendências de crescimento para 2021.

Segundo a pesquisa 2020 foi diferente de qualquer outro ano e muitas empresas tiveram que se mover e se adaptar para o online. Neste processo de migração online houve aumento de 20% na demanda pelo serviço de gestão de tráfego online e por profissionais que atuam nesta área, os gestores de tráfego.

Para o fundador da Agência de Marketing Digital Compartilha, Hélicon Barros, especialista em marketing digital, o gestor de tráfego é uma profissão relativamente nova: “Ainda não muito conhecido, o gestor de tráfego, é o profissional responsável por fazer a gestão de tráfego de potenciais clientes que navegam pela internet, Google, YouTube e redes sociais. É o profissional que sabe como anunciar no Google, por exemplo. Vai gerenciar campanhas de marketing digital para captar leads (o que são leads), aumentar vendas ou, ainda, fazer branding”, destaca Hélicon Barros, especialista em tráfego pago e fundador da agência de marketing digital para pequenas empresas.

Segundo a pesquisa da Hub Spot, o profissional é responsável por gerenciar contas de anúncios/campanhas de uma empresa. Este trabalho pode ser feito presencialmente ou no modelo home office ou ainda por empresa de marketing digital. Basicamente, a empresa fornece ao profissional sua conta de anúncios com uma verba mensal para que ele possa criar, analisar e otimizar seus anúncios. Alguns profissionais se tornam especialista em Google ADS e/ou Facebook/Instagram ADS.

A pesquisa mostra também que a coleta de dados e seu devido gerenciamento fazem parte das funções de um gestor de tráfego. Índices essenciais para compreensão do comportamento do público-alvo, persona, assim como determinar os melhores resultados. Construindo de forma efetiva um tráfego qualificado.

Dentre as principais funções do gestor de tráfego apontadas na pesquisa Hub Spot:

Trabalho direto com departamento financeiro, diretores e donos de empresas para definição de orçamento de campanhas, validação quanto às projeções e análise de resultados;

Desenvolvimento de relatórios mensais ou semanais para atualização dos números e resultados das campanhas de tráfego pago em andamento;

Acompanhamento rotineiro das taxas de conversão de todos os canais, assim como das páginas de venda ou landing pages ;

; Identificação e planejamento orçamentário quanto ao custo por cliente, com a entrada de novos leads.

Para Hélicon Barros, muitos dos profissionais desta área são responsáveis por ações de marketing, dominam diversas ferramentas de marketing digital e publicidade, entre as principais estão Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads e LinkedIn Ads, ou são especializados em algumas ferramentas. “Se a empresa pretende investir ou já investe em marketing digital, certamente um bom gestor de tráfego vai dar maior destaque à internet e otimizar investimentos em anúncios patrocinados no Google Ads ou Facebook Ads, por exemplo”, conclui Hélicon, que também presta consultoria Google Ads.

“O trabalho do gestor de tráfego na prática vai gerar tráfego de diferentes fontes de tráfego de marketing digital ou priorizar uma dependendo do custo por aquisição de um novo lead ou cliente, segmentar públicos para ter uma audiência realmente interessada nos seus produtos, infoprodutos, e/ou serviços”, informa Hélicon Barros.

Antes de iniciar os trabalhos, o gestor de tráfego com sua equipe fazem todo o planejamento dos anúncios para ver exatamente como distribuirá a verba (tráfego pago) fornecida pela empresa. Após alinhar as estratégias, são enviadas para a equipe criativa para que sejam desenvolvidas as artes, textos e vídeos dos anúncios”, explica o especialista em tráfego pago e fundador da Agência Digital Compartilha, agência de marketing digital para pequenas empresas.

Os dados da pesquisa da Hub Spot apontaram também tendências de estratégias de marketing para 2021. A maioria dos profissionais de marketing pretendem aumentar o orçamento/investimento em 63% para o online e planejam gastá-lo em publicidade paga e criação de conteúdo. Consequentemente com o aumento do investimento a demanda por gestão de tráfego também aumenta.

Para empresários que desejam destacar suas empresas na internet e compreenderam a importância e o que faz um gestor de tráfego, Hélicon orienta que evitem profissionais amadores, isto é, que não trazem retorno sobre o investimento e não apresentam relatórios periódicos (semanais ou mensais) da gestão de tráfego. “Como é uma profissão relativamente nova, busque alinhar metas e contrate gestores de tráfego (profissionais ou agência) que focam em resultados apresentados por meio de relatórios com o retorno sobre o investimento (ROI), assim como a Compartilha, agência de marketing digital para pequenas empresas especializada em gestão de tráfego pago”, conclui Hélicon Barros.

O consultor de Google ADS, Hélicon, ainda recomenda que os anunciantes estejam em contato também com o time de especialistas e consultores do próprio Google, que podem colaborar também com dicas e otimizações por meio do suporte Google ADS.

Mais informações sobre marketing digital é disponibilizado no blog da Agência Digital Compartilha, Agência Google ADS, com tutorias e informações, como listados abaixo:

Como anunciar no Google?

Quanto custa anunciar no Google?

Por que anunciar no Google?

Como prospectar clientes?

O que é fórmula de lançamento?

Landing page exemplos, o que é?

O que são infoprodutos?

Como atrair clientes?

Para mais informações sobre a Compartilha Publicidade, basta acessar o site: https://www.compartilhapublicidade.com.br/

Website: https://www.compartilhapublicidade.com.br/