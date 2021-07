Seminário Prefeitos 2021 debate gestão e desenvolvimento

Fortaleza 15/7/2021 – O Seminário vem em um momento mais do que adequado, oportunizando momentos de discussões profundas

Programação será realizada entre os dias 20 e 21 de julho. Evento funciona como um encontro de convergência, onde especialistas e líderes de iniciativas transformadoras podem disseminar soluções e cases de sucesso.

A nona edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2021 acontece entre os dias 20 e 21 de julho, de forma on-line, reunindo lideranças públicas do cenário nacional em torno do tema central: “Gestão e desenvolvimento em novos tempos”.

O evento funciona como uma reunião de convergência, onde especialistas e líderes de iniciativas transformadoras podem disseminar soluções e cases de sucesso, de maneira a apresentar conteúdo para um público vasto, focado nos eixos temáticos de Orçamento e Finanças, Inovação e Tecnologia, Governança, Desenvolvimento Social e Turismo e Desenvolvimento Econômico. Um dos palestrantes do encontro é o consultor corporativo e professor da USP, Clóvis de Barros Filho.

“O Seminário vem em um momento mais do que adequado, oportunizando momentos de discussões profundas, aprendizados e interações fundamentais para traçarmos estratégias futuras, pensarmos positivo e colocarmos em prática inovação, tecnologia e tudo aquilo que pode agregar valor à gestão pública, repercutindo no bem estar e melhoria de toda a população”, explica Juraci Muniz, coordenador geral do Instituto Plácido Castelo (IPC) e coordenador técnico do Seminário.

Para a diretora da Prática Eventos, Enid Câmara, realizadora do encontro, “o formato online do Seminário proporcionará uma ampliação do alcance e audiência de forma significativa. A estratégia traçada para esse acontecimento ensejará em uma maior projeção não apenas do estado do Ceará, bem como para o Brasil, através de conteúdo disponível digitalmente que pode ser assistido por um público bem mais amplo e de longo alcance”, explica.

Para participar do “Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2021” basta se inscrever pelo site www.seminarioprefeitosce.com.br. O acesso é gratuito.

Website: http://www.seminarioprefeitosce.com.br