Santander anuncia compra da Amherst Pierpont, corretora de renda fixa líder nos EUA

São Paulo, SP 16/7/2021 – Esta aquisição se encaixa perfeitamente em nossa estratégia centrada no cliente e em nosso compromisso com o crescimento rentável nos EUA, diz Ana Botín

Corretora passará a fazer parte do Santander CIB, cujo time de equity research na América Latina foi eleito top 5 da região pela Institucional Investor

O Banco Santander anunciou nesta quinta (15) que o Santander Holdings USA adquiriu a corretora Amherst Pierpont Securities por cerca de US$ 600 milhões. A empresa passará a fazer parte do Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), a divisão de atacado de atuação global do banco espanhol.

Corretora de renda fixa e produtos estruturados líder de mercado nos EUA, a Amherst Pierpont conta com 230 funcionários que atendem a 1,3 mil clientes institucionais a partir de sua sede em Nova York e de seus escritórios em Chicago, São Francisco, Austin e Hong Kong, entre outras cidades.

“Esta aquisição se encaixa perfeitamente em nossa estratégia centrada no cliente e em nosso compromisso com o crescimento rentável nos EUA. Os produtos e capacidades da Amherst Pierpont complementam muito bem a nossa oferta, o que nos permitirá reforçar relações com os clientes corporativos e institucionais. A equipe da Amherst Pierpont tem uma longa trajetória de êxito com seus clientes que seguramente vai contribuir para que o Santander CIB siga crescendo e tendo sucesso”, afirmou Ana Botín, presidenta do Banco Santander.

Com a aquisição, a atuação do Santander CIB fica ainda mais robusta no continente americano, onde já apresenta operações sólidas em diversos países. Nesta quarta (14), a publicação Institucional Investor anunciou que o time de equity research do Santander CIB na América Latina foi considerada top 5 na região, a melhor posição em uma década de realização da pesquisa Latam Research Survey.

Na América do Norte, a aquisição da Amherst Pierpont vai fortalecer o escopo de atividade do banco com sua operação comprovadamente eficiente. A corretora tem atingido bons resultados nos últimos anos, entre eles uma rentabilidade média sobre capital (RoE) de cerca de 15% desde 2016. Em 2020, este resultado foi de 28%.

Para Joe Walsh, CEO da Amherst Pierpont, um dos pontos positivos do negócio é poder ampliar de maneira significativa a oferta de produtos da empresa e a base de clientes. “O Grupo Santander é uma das entidades financeiras mais respeitadas do mundo e sócio ideal para uma companhia em crescimento como a nossa. Trabalharemos com a equipe do Santander CIB para aproveitar todo o potencial da empresa resultante”, disse Walsh.

A transação está sujeita à aprovação de órgãos regulatórios e deverá ser finalizada no primeiro trimestre de 2022.

Website: https://www.santandercib.com/