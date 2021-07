Litoral do Paraná recebe o primeiro Festival de Gastronomia Caiçara

Curitiba, PR 15/7/2021 – A realização do Festival de Gastronomia Caiçara faz parte do esforço da Prefeitura Pontal do Paraná e da Adetur Litoral em promover a retomada do turismo

De 16 a 25 de julho, restaurantes de Pontal do Paraná oferecerão ao público pratos típicos da região

A tradicional culinária caiçara será celebrada, de 16 a 25 de julho, no Festival de Gastronomia Caiçara. Em sua primeira edição, o evento vai exaltar a Cambira, prato que tem como data comemorativa, no município de Pontal do Paraná, o dia 18 de julho. Para degustar a Cambira tradicional e outras delícias típicas, o público poderá escolher entre 16 restaurantes inscritos no Festival.

Patrimônio da cozinha brasileira, a Cambira é originalmente preparada com peixe seco e defumado, acompanhada da banana e pirão. Há mais de 300 anos, os portugueses introduziram o sal na região, que passou a ser utilizado na conservação do peixe – especialmente da Tainha que é abundante no litoral do Paraná. O nome (Cambira) remete ao cipó muito presente no litoral, conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base do varal usado para a defumação. Uma vez seco, o peixe vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas), e vira um caldo grosso. Ele é servido com pirão, salada e arroz.

Retomada do turismo no litoral do Paraná

Para Gilberto Keserle, secretário municipal do turismo e desenvolvimento econômico de Pontal do Paraná, embora aconteça em meio à pandemia, o Festival está sendo organizado de uma maneira segura. “Não haverá concentração em apenas um espaço. O festival acontecerá em diversos restaurantes da região, todos capacitados para atender o público dentro dos protocolos exigidos neste momento”, ressaltou.

Concurso desafiador

Em paralelo ao FGC, também acontece o concurso gastronômico que premiará chefs e cozinheiros pelos melhores pratos caiçara. Entre as categorias estão o Prato Feito Caiçara, o Petisco Caiçara e a melhor Cambira Tradicional. A ideia da promoção é desafiar a criatividade de comerciantes e cozinheiros para estimular as vendas e apresentar ao público a qualidade da culinária local.

Pontal do Paraná

Criado em dezembro de 1995, Pontal do Paraná tem 26.636 habitantes, segundo estimativa do IBGE/2018. Fica no litoral a uma distância de 100 km da capital Curitiba e tem como atividades principais o turismo, comércio, pesca e artesanato. Dos 50 km de extensão em praias do Paraná, 23 km se encontram em Pontal do Paraná, tornando o município totalmente voltado às atividades praianas. Tem 48 balneários, incluindo Pontal do Sul – principal ponto de partida para a Ilha do Mel.

SERVIÇO:

Festival de Gastronomia Caiçara

Data: 16 a 25 de julho de 2021

Informações em https://gastronomiacaicara.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/gastronomiacaicara/

Website: https://gastronomiacaicara.com.br/