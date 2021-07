BASF projeta expansão de 10% no volume de vendas de tintas decorativas

São Paulo, SP 2/7/2021 –

Em busca de maior participação no mercado, o grupo reposiciona a marca Glasurit e apresenta Glasu!, com identidade visual reformulada e maior portfólio

Com o novo significado que as pessoas deram para seus lares, aproveitando o tempo em casa para fazer melhorias, reformas e mudanças, a BASF, empresa química alemã, líder no segmento de tintas decorativas no Brasil, registrou crescimento de 9,6% no volume comercializado durante o ano de 2020 e, com a continuidade da demanda, projeta expansão de 10% no volume de vendas este ano.

Visando aumentar ainda mais sua presença no mercado de tintas decorativas e também na casa dos brasileiros, a empresa está focando investimentos em suas duas unidades fabris, em São Bernardo do Campo (SP) e em Jaboatão dos Guararapes (PE), buscando mais participação nos segmentos standard e econômico.

A grande novidade, para isso, é a reformulação da antiga Glasurit, com um histórico de mais de 20 anos de atuação no mercado de tintas decorativas no Brasil, que agora ganha um novo nome e identidade visual, gerando mais identificação e proximidade com os brasileiros: Glasu!.

Com base em estudos e pesquisas de campo, a marca vem acompanhando os movimentos e mudanças do comportamento do consumidor e chega ao mercado com objetivo de ajudar as pessoas na transformação do lar, por meio de um portfólio que auxilia o processo de pintura de forma segura, acessível e prática.

“Investimos fortemente em pesquisas de mercado para ouvir consumidores, pintores e influenciadores. Motivações diferentes atuam na escolha por uma tinta, de acordo com o momento, disponibilidade para investir e o próprio motivo da pintura: seja para a casa nova, a criação de um novo ambiente, ou a simples manutenção. Com isso, pautamos a Glasu! com base nas expectativas, motivações e comportamento de determinados consumidores, e fizemos um minucioso trabalho para entregar uma excelente experiência para eles”, explica Marcos Allemann, vice-presidente de Tintas Decorativas da BASF para América do Sul.

Glasu! se reinventa para atender um perfil que em alguns momentos soluciona pessoalmente as questões de seu lar e em outros contrata um pintor, sempre valorizando o diálogo e endosso dos profissionais de pintura, vendedores e até conhecidos que já passaram por essa experiência. Com produtos dedicados às principais necessidades deste consumidor, ela apresenta dois ingredientes principais de sua fórmula para transformar não apenas paredes, mas também os momentos em família: economia e qualidade.

De forma inovadora e atrativa, a equipe Glasu! trouxe destaque ao passo a passo completo de utilização da tinta, proporcionando auxílio desde a preparação da superfície até dicas de pintura, em uma proposta apresentada na face lateral da embalagem.

Além disso, a marca revitalizou sua paleta de cores prontas, trazendo opções mais modernas para inspirar e auxiliar as pessoas na transformação e embelezamento de suas casas. “Queremos nos manter ainda mais próximos dos brasileiros e, acima de tudo, ajudá-los a cuidar de uma de suas maiores conquistas, a casa. Afinal, ver as pessoas realizadas com os lares que sempre sonharam é a nossa maior inspiração”, diz Romeu Escolastico, Gerente Sênior de Comunicação e Marketing de tintas decorativas da BASF.

Para ficar por dentro de Glasu! e de seus principais movimentos ao longo de 2021, é possível acompanhar a marca pelo site ou pelo perfil do Instagram: @tintas_glasu.

Website: https://glasu.com.br/