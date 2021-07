Mudança de hábitos do consumidor estimula a busca por espaços abertos para lazer e alimentação

São Paulo 21/7/2021 – “Inauguramos a Cervejaria 3 Américas em um espaço com mais de 500 m2 de área e mais de 200 lugares, em um ambiente amplo e planejado”, explica Marcos Saad.

Em tempos de pandemia, a busca por espaços abertos e arejados cresceu muito. Com base nisso, é cada vez maior o número de empreendimentos com essas características.

A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças consideráveis à rotina de muitas pessoas, em todo o mundo. Cada vez mais, há uma busca por espaços ao ar livre e distanciados para fazer refeições e desfrutar de momentos de lazer. E isso se reflete para os restaurantes e shopping centers, por exemplo.

Uma pesquisa de tendências globais de consumo, realizada pela Euromonitor Internacional, denominada “10 principais tendências globais de consumo 2021”, indica que os riscos sanitários em espaços fechados fizeram com que as pessoas procurassem um “oásis ao ar livre” para terem uma vida social.

O texto aponta, ainda, que, com o trabalho remoto, há a tendência de pessoas saindo de grandes centros para aproveitarem as cidades menores.

Com base nesse movimento, os empreendimentos começaram a alterar seus negócios para atenderem às necessidades dos clientes. Um exemplo é o Villa Multimall, localizado em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, que, recentemente, assinou contrato com duas grandes redes para utilizar espaços amplos, tanto internos quanto externos.

“Inauguramos a Cervejaria 3 Américas em um espaço com mais de 500 m2 de área e mais de 200 lugares, em um ambiente amplo e planejado”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, empresa que faz a gestão do Villa Multimall.

Esta é a maior operação do gênero em toda a região e chegou para suprir uma necessidade do público local, que buscava lazer e gastronomia seguros. O local promove, ainda, a degustação de sabores e aromas de cervejas de fabricação própria, com marcas premiadas nacionalmente.

Outra sondagem que corrobora com os dados levantados pelo Euromonitor foi feita pelo Gehl People, braço de pesquisa do escritório dinamarquês Gehl Architects, referência mundial em urbanismo. Segundo o estudo, os deslocamentos para a utilização de espaços públicos, por exemplo, foram reduzidos e as pessoas passaram a utilizar as áreas próximas de casa para fazer compras, serviços essenciais ou exercícios físicos.

A pesquisa ouviu 2.023 pessoas de 68 países localizados em todos os continentes. A conclusão foi que, cada vez mais, espaços abertos terão prioridade na busca do consumidor.

Pensando nisso, o Villa Multimall também assinou, recentemente, um contrato com o restaurante Paris 6, que ocupará uma área de 140 metros quadrados. “O restaurante terá deck externo, localizado em nosso espaço de gastronomia, e será inaugurado em setembro”, completa Mário Thurler, sócio da MEC Malls.

