Dachser apoia parceria comercial estabelecida entre o México e o Brasil

São Paulo – SP 22/7/2021 –

Novo serviço marítimo liga os portos de Altamira, no México, ao de Santos



Indústrias e organizações que dependem da importação e exportação de produtos buscam, constantemente, a melhor opção para o frete de suas mercadorias. Hoje, existem três principais formas de realizar esse serviço internacional: transporte aéreo, quando o envio é feito em aviões cargueiros e comerciais e a rápida entrega é a principal necessidade; transporte marítimo FCL (Full Container Load), realizada quando o exportador tem uma carga suficiente para preencher um contêiner sozinho; e LCL (Less than Container Load), quando diferentes empresas dividem um contêiner marítimo e o valor pago, arcando apenas com os custos do espaço utilizado.

Em 2019, de acordo com o setor de comércio exterior do governo brasileiro, foram gastos no Brasil US$ 1,57 bilhão em produtos importados do México, sendo automóveis, peças e acessórios automotivos os primeiros da lista, representando US$ 834 milhões e US$ 465 milhões, respectivamente.

Por outro lado, a exportação para o irmão latino também é um grande destaque comercial. No ano de 2019, foram exportados para o México US$ 4,9 bilhões o que gerou um saldo positivo na balança comercial entre os dois países. O México é considerado o 7º maior parceiro comercial.

Com a grande demanda em importação e exportação entre os dois países, o serviço de LCL é exatamente a categoria que tem ganhado cada vez mais espaço. O envio imediato, em menor quantidade de mercadoria, sem a necessidade de encher um container inteiro, com horários de saída e chegada garantidos, proporciona um ótimo serviço e custos reduzidos.

A opção pelo LCL, combinada com o correto planejamento da cadeia de suprimentos e gestão de estoque, pode gerar grandes economias nos custos operacionais em comparação com outros modos de transporte.

Com base na demanda do mercado, a Dachser lançou um serviço LCL semanal que conecta Altamira, México, a Santos, Brasil, e vai além, já que também usa serviços de transporte rodoviário em ambos os países. A mercadoria chega ao porto de destino em 22 dias. Segundo a Dachser, os principais produtos importados pelo Brasil são itens automotivos, como autopeças. Tradicionalmente, o segundo semestre é sempre o de maior volume de carga entre os dois países, porém, em 2021, o ano já começou com as exportações vindo de Santos (BR) para Santacruz (MEX) com volume expressivo.

“Com presença significativa no mercado das Américas, a Dachser garante o mesmo nível de qualidade de serviço e expertise em todos os países em que atua. Também temos expertise e conhecimento de mercado para propor o melhor tipo de transporte para cada um de nossos clientes, localmente e internacionalmente. Trabalhar com um especialista em supply chain garante a chegada de seus produtos sem desvios de rota, perda de tempo ou danos à mercadoria “, afirma João Caldana, managing director da Dachser Brasil.

O serviço LCL da Dachser é uma opção interessante em meio a tempos incertos, que mudaram a forma como as indústrias e setores inteiros operam, incluindo o transporte de cargas, especialmente no setor de transporte aéreo, onde o distanciamento social e as regulamentações de viagens responsáveis ​​causaram queda na capacidade das aeronaves e, portanto, um aumento direto do preço do frete aéreo.

