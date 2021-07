Emplacamento de veículos elétricos bate recorde no Brasil no mês de junho

Campinas-SP 22/7/2021 –

Pela primeira vez, o veículo elétrico mais emplacado no Brasil foi um comercial leve, o Furgão BYD eT3.

Os veículos elétricos já são realidade na Europa, EUA e na Ásia, e esta tendência está ganhando espaço no mercado brasileiro. A prova disso é o balanço entregue pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), que mostrou que no primeiro semestre de 2021 o crescimento das vendas foi de 84% em relação ao ano anterior, levando ao emplacamento de 13.899 novos veículos. No mês de junho, o crescimento foi de 13% em relação a maio, com 3.507 novos emplacamentos.

Pela primeira, o veículo elétrico mais emplacado no Brasil foi um comercial leve, o Furgão BYD eT3. Em junho, a BYD emplacou no país 82 furgões BYD eT3. Estes veículos foram destinados à TB Green, empresa de soluções integradas de locação de frotas verdes, fornecimento de mão de obra e gestão de resíduos e limpeza urbana. Os veículos serão operados por empresas de e-commerce focadas na logística verde em São Paulo e no Rio de Janeiro. Carlos Roma, Diretor Geral da TB Green acredita que “A adoção dos 100% elétricos será inicialmente puxada por corporações que busquem de fato cumprir com o ESG, que tenham aplicações de serviço 24/7, que estejam abertas para abastecê-los com energias limpas como a fotovoltaica, e que aqui na TB Green chamamos de projeto “Sun to Wheel”. Não é apenas o veículo elétrico, formamos internamente os Green Pilots, que pertencem às minorias sociais, dirigem de forma eficiente e dão exemplo de cidadania e comportamento correto no trânsito.”

Para Adalberto Maluf, diretor de Marketing e de Sustentabilidade da BYD, “De um lado, governos locais criam incentivos para a logística verde, e de outro, as empresas vêm fortalecendo sua agenda ESG, com a mobilidade elétrica sendo uma das melhores formas de reduzir emissões e construir um ambiente urbano mais limpo e saudável a todos.”

Globalmente, A BYD vendeu 49.765 veículos de passeio em junho, incluindo veículos elétricos e a combustão, o que representa um aumento de 52,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior e uma elevação de 10,2% das vendas mensais. Mais especificamente, as vendas dos automóveis elétricos alcançaram 40.116 unidades, um crescimento de 207,1% em relação ao ano anterior e de 26,6% em relação ao mês anterior.

Para o segundo semestre, a BYD continuará aumentando sua capacidade de produção para atender à demanda do mercado e utilizará tecnologias inovadoras, como o sistema híbrido DM-i e bateria Blade, para continuar a estimular o crescimento do mercado.

Cidade de São Paulo aumenta o incentivo aos veículos elétricos

No dia 8 de junho, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou a Lei nº 17.563, por meio da qual os proprietários de carros elétricos no município poderão ter o valor pago de IPVA retornado a eles por meio de depósito em conta-corrente ou em forma de desconto no IPTU. Outra lei já existente no município prevê isenção de 50% no valor do IPVA para veículos elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio. Além destes benefícios, os veículos elétricos são isentos de rodízio na cidade.

