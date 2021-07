ABREE e a capital Vitória assinam Acordo de Cooperação para reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos

28/7/2021 –

Projeto entre entidade e município tem como objetivo assegurar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados

Com objetivo de expandir as ações de logística reversa e a conscientização à população sobre reciclagem, a ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos – anuncia a assinatura do Acordo de Cooperação com a capital Vitória, no Espirito Santo, por meio da Secretaria Central de Serviços da capital capixaba, para viabilizar a destinação final ambientalmente correta de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados na região.

Conforme previsto no Decreto Federal 10.240/20, a assinatura do acordo marca o início da implantação da logística reversa dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos no estado.

O objetivo é viabilizar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados em Vitória através de ecopontos de recebimento e também pelo agendamento via “Papa-Móveis”, para os produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos de todos os portes.

“Estamos animados que agora Vitória começará uma nova etapa de suas políticas regionais de reciclagem. Acreditamos que com essa parceria será possível ampliar e investir em novas ações para que a conscientização se torne um hábito valioso para a população, o que também possibilitará maior redução de recursos naturais, facilitará a criação de profissionais capacitados e dará andamento às metas do decreto vigente para a região Sudeste do país”, explica Sergio de Carvalho Mauricio, presidente da ABREE.

A partir deste mês de julho, o ecoponto da Unidade de Transbordo de Vitória, situada a rua São Sebastião, 405, no bairro Resistência, estará pronto para receber a entrega voluntária pelos munícipes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo como aspirador de pó, batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão, entre outros, bem como produtos de grande porte, como geladeira, máquinas de lavar, fogão e outros.

Os objetos recolhidos pelo serviço de “Papa-Móveis” também serão encaminhados à Unidade de Transbordo de Vitória, sendo que os produtos em condições de uso permanecerão sendo doados a famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social do Município e os que não tiverem condições de uso serão encaminhados à logística-reversa.

Para acionar o serviço de “Papa-Móveis” é necessário o contato via telefone 156 ou WhatsApp (27) 99693-8953.

Para saber mais sobre o descarte ambientalmente correto, basta visitar: http://www.abree.org.br/informacoes

Website: http://www.abree.org.br/informacoes