Mercado brasileiro de suplementos alimentares e vitamínicos segue com crescimento de 47,8%

São Paulo 12/7/2021 – Cápsulas liquidas são uma apresentação inovadora para suplementos alimentares que melhoram a absorção de seus ingredientes ativos no organismo

Crescimento no segmento de suplementos alimentares impulsiona o canal farmacêutico e o investimento de empresas nesse setor

A procura por suplementos e vitamínicos se intensificou no último ano devido à crise sanitária que o mundo enfrenta. O mercado desses produtos é estimado em R$ 3,5 bilhões, sendo esse segmento o grande impulsionador do crescimento do canal farmacêutico em 2020, com crescimento de 47,8% em faturamento, de acordo com o IQVIA.

Menos de 20% dos brasileiros consomem vitaminas e suplementos, esse crescimento no faturamento ocorreu devido aos acontecimentos externos que influenciaram o mercado. O novo coronavírus despertou um alerta vermelho à saúde, a pauta de imunidade ganhou destaque e o resultado foi um aumento de 48% no consumo de suplementos alimentares.

De acordo com a pesquisa “Comportamento dos consumidores de suplementos alimentares”, da ABIAD, os cuidados adotados com a saúde foram motivados 91% pela preocupação da imunidade e na busca de suplementos que possam auxiliar no metabolismo e na regeneração celular.

Muitas empresas pioneiras e líderes de mercado no segmento de suplementos alimentares tiveram grande avanço de seus negócios, como a Nature Lab que, em 2021, expandiu os seus negócios e marcas próprias, um sinal da consequência positiva que o mercado de suplementos tem tido nos últimos anos, expandindo sua fábrica para a Zona Sul de São Paulo e continuando o núcleo de negócios em sua sede administrativa em Moema, São Paulo.

O investimento em tecnologia também acompanha o crescimento deste mercado e a empresa Nature Lab desenvolveu a tecnologia LCT, uma abreviação para “Liquid Capsule Technology” (Tecnologia de Cápsulas Líquidas) para a fabricação e envase de cápsulas líquidas tanto com óleos vegetais funcionais como também com os exclusivos Pellets e Microtablets.

As capsulas proporcionam uma liberação prolongada de seus ingredientes ativos e no processo é utilizada a tecnologia própria de selagem das cápsulas, a “Capsule Fusion Technology”.

A empresa Nature Lab integra as diversas áreas e processos como fabricante de suplementos alimentares para marcas terceiras (Full Service Provider), garantindo desta forma a criação de valor para os clientes, investidores, equipes, parceiros e toda a sustentabilidade do negócio.

