Itaú vence licitação promovida por MG para a gestão de folha de pagamentos

São Paulo, SP 16/7/2021 –

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. comunica que venceu a licitação promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais ao apresentar a melhor proposta financeira para a prestação de serviço.

FATO RELEVANTE

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica aos seus acionistas que venceu na data de hoje a licitação promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais, ao apresentar a melhor proposta financeira para a prestação de serviço, por cinco anos, de pagamento a servidores estaduais (ativos, aposentados e pensionistas), além de fornecedores pessoas jurídicas do Estado, totalizando montante mensal de aproximadamente R$ 4,8 bilhões (“operação”).

A proposta apresentada prevê pagamento de R$ 2,4 bilhões para a gestão de Folha de Pagamento. Esse pagamento será registrado como “Intangível” e seu reconhecimento no resultado será diferido.

Essa operação envolve 618 mil servidores no Estado de Minas Gerais, sendo que 20% estão concentrados na região metropolitana de Belo Horizonte, com saldo de crédito consignado de R$ 7,7 bilhões, além de 6,3 mil fornecedores pessoas jurídicas do Estado.

O Itaú Unibanco disponibilizará a abertura de conta corrente de forma 100% digital e por meio de novos pontos físicos dedicados, adicionais às agências já existentes no estado. Essa operação se insere na estratégia Phygital (físico e digital), que busca oferecer modelos de atendimento para os mais variados perfis de clientes.

O processo encontra-se em fase de formalização do contrato.

São Paulo (SP), 16 de julho de 2021.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/