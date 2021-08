Engie – Fato Relevante – Renúncia de Membros do Conselho de Administração

Florianópolis, SC 2/8/2021 –

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ 02.474.103/0001-19

NIRE 4230002438-4

FATO RELEVANTE

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (“ Companhia ”), sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“ Lei das S.A. ”), na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e no disposto no artigo 26 do Regulamento do Novo Mercado, vem a público informar aos seus investidores, investidoras e ao mercado em geral que o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Maurício Stolle Bähr, recebeu, em 30 de julho, cartas de renúncia do Sr. Leonardo Augusto Serpa e do Sr. Raphael Vincent Philippe Barreau, aos cargos de membros suplentes do Conselho de Administração da Companhia, ambas com efeito a partir de 1º de agosto de 2021.

As renúncias dos Srs. Serpa e Barreau ocorreram em função de terem assumido novos desafios profissionais, respectivamente, fora e dentro do Grupo ENGIE. Em decorrência de suas saídas, os cargos permanecerão vagos até a eleição de substitutos em momento oportuno, na Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para esse fim.

A ENGIE Brasil Energia agradece ao Sr. Serpa e ao Sr. Barreau pela dedicação e contribuição à Companhia ao longo do período em que exerceram suas funções, desejando-lhes votos de sucesso.

Florianópolis, 2 de agosto de 2021.

Eduardo Antonio Gori Sattamini

Diretor-Presidente e de Relações com Investidores

Website: https://www.engie.com.br/investidores/