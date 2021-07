Mercado de cosméticos pode ser opção para quem quer investir em franquias

30/7/2021 –

Os números indicam que investir em uma franquia do setor de cosméticos é um bom negócio. As vendas de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) mantiveram a tendência de alta registrada em 2019 (3,9%) e fecharam 2020 com crescimento de 4,7%, atingindo R$ 122,408 bilhões, segundo a Euromonitor International.

De janeiro a junho deste ano, a marca pernambucana Yes! Cosmetics já inaugurou 16 unidades em várias regiões do país. Ao todo, a marca conta com mais de 90 unidades espalhadas por 19 estados.

Uma das bases deste sucesso é o atendimento especializado e a capacitação continuada que a marca oferece ao franqueado. O suporte acontece em todas as fases do negócio: assessoria na escolha do ponto de venda, consultores de campo, material de comunicação e visual merchandising aplicadas ao ponto de venda, manuais de franquia exclusivos para o negócio Yes! (instalação, operação e gestão), capacitação constante, sistemas de comunicação com o franqueado como Extranet, além de assessoria de imprensa com relacionamentos táticos e conquista de mídia espontânea. A estimativa de investimento para a abertura de uma loja da marca é de cerca de R$ 195 mil. Já o investimento em um quiosque é de R$ 125 mil.

“Mesmo nesse momento de pandemia, lançamos mais de 40 produtos. Também integramos os franqueados a todos os canais de vendas. E com o novo modelo de loja omnichannel conseguimos colocar mais produtos em exposição no mesmo espaço e integrar as vendas físicas e digitais, ampliando as possibilidades de crescimento para o nosso franqueado. Enfim, estamos em pleno crescimento e prontos para receber novos franqueados”, diz Cândido Espinheira, CEO da Yes! Cosmetics.

Recentemente, as lojas da marca foram reprojetadas para proporcionar conforto, segurança e rentabilidade. No modelo Ametista, elas estão mais digitais, confortáveis e inclusivas, contam com checkouts móveis para proporcionar mais agilidade e menos filas, e seguem as novas regras e parâmetros de biossegurança.

Cândido fala sobre a variedade e qualidade dos produtos: “Nesse ambiente, os consumidores podem escolher entre mais de 250 itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios. São produtos de qualidade, formulados com alta tecnologia para garantir os melhores ativos, cores, texturas e acabamentos. Além disso, os produtos não são testados em animais e mais de 50% da linha é vegana, alinhando a empresa a uma tendência mundial”, comenta.

De acordo com o Painel de Dados de Mercado da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o setor de HPPC obteve em 2020 um resultado ainda melhor: crescimento de 5,8% em vendas ex-factory, em relação a 2019. Ainda de acordo com o Painel de Dados de Mercado da Abihpec, o setor teve uma alta de 5,7% no primeiro quadrimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2020.

