Empresa pernambucana chega no mercado tecnológico de iluminação a LED

Através da estratégia de aplicação da tecnologia LED, é possível reduzir o consumo de energia elétrica e uma mudança nas compras e serviços de substituição dos sistemas de iluminação e seus componentes

Uma iluminação mal dimensionada ou mal projetada pode comprometer o projeto arquitetônico e a qualidade do ambiente. Investir na aplicação de novas tecnologias e estratégias que contam com a aplicação de LED – com componentes de última geração – pode proporcionar conforto, elegância e a valorização dos diversos tipos de ambientes, associando-se à durabilidade dos produtos, dentre outros benefícios para os empreendimentos.

A LACTron, empresa pernambucana do Grupo Luiz Alberto Carneiro, trabalha com tecnologia da iluminação desenvolvendo projetos inovadores para energia renovável, utilizando o LED, que é considerado uma verdadeira revolução em eficiência energética. Eficácia, segurança ambiental, baixa manutenção e alta qualidade são alguns benefícios deste novo desenvolvimento de mercado, além de ser 100% reciclável, pois não possui arsênico, chumbo, mercúrio ou qualquer outro gás nocivo.

Na prática, o administrador do empreendimento terá redução de custos diretos, pois terá um menor consumo de energia elétrica e vai reduzir a compra e serviços de substituição de lâmpadas e reatores. Se comparada com as lâmpadas tradicionais, a redução de energia pode variar entre 30% e 90%. É produzir mais luz gastando menos energia.

Adotando o modelo BOT (Build-Operate-Transfer) para projeto de investimento, a requalificação de todo o sistema de iluminação, interna e externa, do empreendimento Shopping Guararapes, localizado na Região Metropolitana do Recife, é um case de sucesso para LACTron, de acordo com o Head de Energias Renováveis, Marlos Macedo.

“A partir do fato de que a iluminação a LED possibilita alta eficiência energética e analisando os tempos médios de vida dos dispositivos, fizemos a substituição de todos os sistemas antigos de iluminação, desde os corredores, áreas internas, toaletes, praça de alimentação, bem como o estacionamento coberto e ao tempo. Mostrou-se que o projeto luminotécnico – projetado e aprovado para este tipo de equipamento – reverte-se em excelente resultado, proporcionando maior conforto aos usuários e relevante economia de custos no consumo de energia”, destaca Macedo.

Projetos personalizados e produtos exclusivos, contando com tecnologia LED de última geração e sua customização aos perfis de consumo, disponibilidade de espaço e atividade-fim do empreendimento, fazem com que a LACTron traga ao mercado uma diversidade de soluções integradas com alto potencial de ganhos aos seus clientes, a partir da economia de energia, preservação da natureza e sustentabilidade ambiental. Para mais informações, basta acessar: www.lactron.com.br.

