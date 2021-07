Podcast tem como tema processos de fusão e aquisição

São Paulo – SP 28/7/2021 – O envolvimento com o Capital Humano é fundamental em um processo de fusão e aquisição.

Processos de fusão e aquisição é tema do episódio #63 do podcast Vem pra Luz, idealizado pelo portal RH Pra Você, que tem como propósito falar sobre as principais tendências em Gestão de Pessoas. O episódio contou com a presença de Mário Braile, do Consultor de Capital Humano da ETALENT.

De acordo com a equipe do podcast Vem Pra Luz, idealizado pelo portal RH Pra Você: “As fusões e aquisições bateram recorde no Brasil entre janeiro e novembro de 2020, segundo a PwC. Foram 909 transações – um volume 42% superior à média do mesmo período dos últimos 5 anos (638 transações). Em abril deste ano, aconteceu a fusão bilionária entre a Hering e Soma. Com a aquisição da Hering, o Soma expande seu mercado endereçável em 3,7 vezes, de R$ 30 bilhões para R$ 110 bilhões.”

Para lidar com essas e outras situações é importante contar com uma gestão de mudanças que apoie o processo de adaptação do Capital Humano. Afinal, as mudanças são importantes para qualquer tipo de negócio prosperar, é por meio delas que torna-se possível implementar novas tecnologias, alterar os processos, modificar algo errado em um setor e prevenir possíveis problemas. Em conjunto com um planejamento bem feito e táticas comunicacionais efetivas, esse tipo de medida é fundamental para as adaptações das equipes e também dos departamentos.

Realizar um planejamento a partir dos processos da empresa, tais como sua visão, seus valores, cultura organizacional, hierarquia, fluxo e processos e matriz SWOT (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades), traçar objetivos claros para as mudanças propostas, encontrar o momento certo para investir na mudança e estabelecer estratégias para comunicá-la aos colaboradores são algumas táticas para realizar a mudança estrutural de forma eficiente.

Esse e outros assuntos foram abordados no episódio de número #63 do podcast, que contou com a presença do Consultor de Capital Humano da ETALENT, Mário Braile, que foi convidado para falar sobre a importância da gestão do Capital Humano em processos de fusão e aquisição de empresas.

Dentre os diversos assuntos tratados durante o bate-papo, o maior destaque foi o processo de adaptação que ocorre entre os colaboradores das empresas pela fusão ou de aquisição. A necessidade de acompanhamento e direcionamento por parte dos líderes para sustentar e apoiar cada uma das equipes foi ressaltada na conversa. Segundo Mário, “o envolvimento com o Capital Humano é fundamental em um processo de fusão e aquisição”.

O podcast está disponível nas plataformas de streaming de áudio e pode ser acessado gratuitamente por quem quiser conferir o bate-papo.

