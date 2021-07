No Dia dos Pais, comércio em Santo André deve crescer 15%

Santo André, SP 30/7/2021 – Para esta importante data do varejo, itens de informática, eletrônicos, moda e acessórios deverão registrar maior procura, mas com um tíquete não muito elevado

Para incentivar o comércio local, a Associação Comercial mantém uma campanha permanente, batizada de “Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro!”, além de disponibilizar um E-book voltado aos comerciantes com informações e dicas de como utilizar as plataformas digitais para promover negócios.

Diante de um cenário um pouco melhor do que o registrado no ano passado, as vendas no período do Dia dos Pais deverão ter um incremento de até 15%, segundo previsão da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André.

“Para esta importante data do varejo, itens de informática, eletrônicos, moda e acessórios deverão registrar maior procura, porém com um tíquete não muito elevado. Não podemos nos esquecer de que o comércio eletrônico continuará sendo um forte canal de venda”, destaca o presidente da ACISA, Pedro Cia Junior.

O dirigente baseia-se nos dados da Ebit|Nielsen que revelam o alto potencial que o Dia dos Pais representa para o e-commerce brasileiro. A data consolidou-se como a 5ª mais importante de 2020, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Black Friday, e a projeção é que neste ano os resultados sejam ainda mais expressivos.

Para incentivar o comércio local e valorizar todos os benefícios oferecidos aos consumidores, a ACISA mantém uma campanha permanente, batizada de “Compre em Santo André, Prestigie Seu Bairro!”, além de disponibilizar um E-book voltado aos comerciantes com várias informações e dicas de como utilizar as plataformas digitais para promover negócios. O material ainda traz um passo a passo de como iniciar a transformação digital, marketplaces disponíveis no mercado para efetivar as vendas on-line, como utilizar corretamente o WhatsApp e as redes sociais para divulgar, vender e alavancar o empreendimento, dentre outras dicas.

Todo o material está disponibilizado gratuitamente aos associados por meio do App e hotsite da campanha: prestigieseubairro.acisa.com.br.

A ACISA é uma entidade que possui mais de 4 mil associados, tem 83 anos de fundação e está localizada na avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento no local.

Para conhecer todos os serviços da entidade comercial, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o portal www.acisa.com.br ou cadastrar-se para receber todos os conteúdos relevantes da ACISA por meio do WhatsApp (11) 2199-1611, enviando a mensagem: Quero receber informações da ACISA após salvar o número na lista de contatos.

Website: https://acisa.com.br/