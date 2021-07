Rede de varejo contribui para evitar descarte irregular de lixo no meio ambiente

Santo André, SP 20/7/2021 – Trata-se de uma prestação de serviço já consolidada junto à comunidade, cada vez mais consciente da necessidade de atuar na preservação do meio ambiente

Na Coop, as iniciativas de preservação do meio ambiente estão cada vez mais integradas aos projetos e estratégias da empresa e alinhadas com as diretrizes da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem.

Segundo a ONU Meio Ambiente, o Brasil é o campeão de geração de lixo. Comparado com os países da América Latina, representa 40% do total gerado na região (541 mil toneladas/dia). O brasileiro produz 1,52 milhão de toneladas por semana, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe).

Em 2019, foram gerados 79,06 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e o mesmo levantamento também afirma que 40% desse montante foram descartados incorretamente, ou seja, em aterro controlado ou lixão, que são prejudiciais ao meio ambiente.

Comprometida com a responsabilidade ambiental, a rede de varejo Coop possui um vasto trabalho voltado para os públicos interno e externo e suas iniciativas de preservação do meio ambiente estão cada vez mais integradas aos projetos e estratégias da empresa, bem como alinhadas com as diretrizes da plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem.

Em suas unidades, a Coop possui coletores para descarte adequado de diversos produtos, de eletroeletrônico a lâmpadas e óleo de cozinha. “Trata-se de uma prestação de serviço já consolidada junto à comunidade, cada vez mais consciente da necessidade de atuar na preservação do meio ambiente.”, analisa Adalberto Correia dos Santos Júnior, coordenador do Serviço Especializado em Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente. Como reconhecimento desse importante trabalho, a Coop aparece na terceira colocação do ranking das 10 principais redes varejistas – parceiras da Reciclus – que mais coletam lâmpadas desde 2017, segundo levantamento da Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa.

De acordo com Adalberto Júnior, antes mesmo de a Política Nacional de Resíduos Sólidos entrar em vigor, a Coop já possuía ações voltadas à sustentabilidade, com o apoio de cooperativas de reciclagem. “Temos em nosso DNA a cultura de cooperar com a comunidade”.

Descarte adequado

Em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas do Brasil, a Coop possui pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos nas lojas Industrial (Santo André), Diadema, Barão de Mauá (Mauá), além de Sorocaba, São José dos Campos, Tatuí e Piracicaba. Em qualquer uma delas, é possível entregar aparelhos de celular, baterias, fones de ouvido, videocassetes, rádios, secadores de cabelo, furadeiras e outros eletroeletrônicos sem uso, quebrados ou queimados. Os cooperados e clientes também podem fazer o descarte de pilhas e baterias em toda as suas 31 lojas de supermercado.

As drogarias da rede, hoje com 77 unidades, contam com coletores de descarte não apenas de remédios. As embalagens primárias, como as caixas dos medicamentos, bulas e cartelas de pílulas que entram em contato com a medicação, também são consideradas resíduo perigosos e capazes de contaminar a água dos rios, o solo e o lençol freático. O material coletado é encaminhado para uma empresa licenciada pela Cetesb, que faz a incineração. No ano passado, o volume entregue foi de 6,4 toneladas. Somam-se a esse número outros 1.662 quilos depositados no primeiro trimestre deste ano. Só de óleo de cozinha foram 4.248 litros entregues em 2020, mais 925 litros nos primeiros três meses de 2021.

As unidades do supermercado Coop disponibilizam ainda ecocaixas para que sejam descartadas as embalagens secundárias dos produtos, evitando assim acumular plásticos, caixas e papéis no lixo da casa do cliente.

Benefícios sociais

Além das ações voltadas para o descarte adequado de alguns produtos, a Coop também intensificou outras ações com excelentes resultados para o meio ambiente e comunidades.

Os banners promocionais que divulgam ações e promoções nas lojas, após vencido o prazo de validade da divulgação, vão para reciclagem e transformam-se em ecobags modernas, entregues na forma brinde aos novos colaboradores contratados pela Coop. Além de colaborar com o meio ambiente, dando vida nova e funcional ao resíduo que seria descartado, a produção das sacolas gera trabalho e renda para um grupo de assistidos do núcleo de saúde mental da Prefeitura de Santo André.

Outra iniciativa da Coop tem beneficiado também os animais. O descarte de farináceos gerados na cadeia de produção da Central de Panificação e de seis padarias da Coop, que iam para o lixo orgânico, agora são reaproveitados para a produção de ração. Leonardo Pimenta, técnico responsável em segurança no trabalho e meio ambiente, adianta que a ação é fruto de parceria com uma fabricante paulista, que recolhe o material, tritura, adiciona outras proteínas e transforma a mistura em ração animal.

Aqueles produtos que ainda estão perfeitos para o consumo, mas fora dos padrões de comercialização, caso de um tomate ou uma lata amassada, em vez de serem devolvidos ao fornecedor, são destinados para o Banco de Alimentos e o Mesa Brasil, dois programas que trabalham no combate à fome e ao desperdício, distribuindo alimentos às instituições que atendem famílias em vulnerabilidade social. Só no primeiro trimestre deste ano, a Coop dou 198 mil quilos. No ano passado, foram doadas 1.176 toneladas.

E por último, mas não menos importante, a Coop passou a disponibilizar sacolas verdes (para recicláveis) e cinza (para orgânicos) para embalar as compras. A medida visa incentivar os consumidores a separar o lixo corretamente antes de entregá-lo à coleta feita pelos municípios.

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 111 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 77 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

