Editora lança livro digital gratuito sobre o impacto da tecnologia nas novas formas de comunicação

Livro digital “Geração Streaming: Novas Formas de Comunicação” foi desenvolvido por meio de parceria entre a Editora Emeritus e o Grupo de Pesquisa Comunicação, Mercado e Tecnologia (Comertec), da Universidade Federal do Amapá.

O e-book “Geração Streaming: Novas Formas de Comunicação”, publicado pela Editora Emeritus, reúne artigos apresentados no Congresso Comertec Jr., que ocorreu na sede do Sebrae, em Macapá. O evento foi realizado pelo grupo de pesquisa Comertec (Comunicação, Mercado e Tecnologia), da Universidade Federal do Amapá, gerando oportunidade para estudantes de Graduação divulgarem suas pesquisas científicas.

A obra foi organizada pelos professores Jacks de Mello Andrade Junior, Karollinne Levy, Patrícia Teixeira Azevedo Wanderley, Paulo Vitor Giraldi Pires e Roberta Scheibe.

O livro digital apresenta trabalhos sobre: Estilo Longform; Inbound Marketing; Clipping Jornalístico; Ética e Jornalismo; Educomunicação; entre outros temas.

Fruto da parceria entre a Editora Emeritus e o grupo de pesquisa Comertec, a obra está disponível para download gratuito pelo seguinte link: https://www.editoraemeritus.com.br/streaming

