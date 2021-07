Retomada internacional da hotelaria: a expectativa e a realidade no pós-pandemia

São Paulo- SP 26/7/2021 –

Tema será debatido em webinar promovido pelo Fórum de Operadores Hoteleiros e pela Mercado&Consumo

Conforme o processo de vacinação contra a Covid-19 avança pelo mundo, diversos setores afetados pela pandemia começam a reestruturar suas operações. Um deles é o setor de hotelaria, que busca se reorganizar para receber os turistas. Porém, que iniciativas, de fato, têm se mostrado assertivas até então? Quais expectativas foram alcançadas e ou se mostraram apostas sem eficácia?

Para responder a essas perguntas, o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), em parceria com a plataforma Mercado&Consumo, realiza na próxima quarta-feira (28), das 9h30 às 10h30, o webinar “Portas abertas: a realidade por trás da bola de cristal – A hotelaria internacional na retomada”.

Durante o encontro, o Head Latam Travel da Unilever, Vinicius Luz, e o Latin America Travel Manager da Accenture, Ronaldo Linares, vão contar como as multinacionais estão agindo atualmente quando se trata de enviar ou não executivos em viagens de negócios. O diretor de Vendas no Hilton SP Morumbi, Fernando Bacalá, apresenta um panorama do que tem sido percebido na rede internacional de hotéis em países nos quais as viagens já estão mais comuns.

O webinar conta ainda com a presença do presidente-executivo do FOHB, Orlando de Souza, e será intermediado pela jornalista Aiana Freitas, editora-chefe da Mercado&Consumo. A programação compõe a quarta edição da série de encontros digitais “Trilhas de Conhecimento”, cujo objetivo é abordar os novos modelos de negócios digitais e suas formas de distribuição no setor diante do pós-pandemia.

Realizadores do evento

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne algumas das mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 20 redes associadas, tanto nacionais, como internacionais. São 657 hotéis de redes associadas ao FOHB, que juntos totalizam mais de 101 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 201 municípios nas 5 regiões do Brasil, gerando mais de 130 mil empregos diretos e indiretos.

Uma das mais influentes e respeitadas plataformas de conteúdo do mercado de varejo e consumo do Brasil com audiência qualificada de empresários, lojistas, indústrias, investidores, profissionais e formadores de opinião. A Mercado&Consumo faz parte do ecossistema da Gouvêa, que há mais de 30 anos opera em grande escala, influenciando milhares de profissionais do varejo, da indústria e do setor de serviços, seja através de eventos, seminários, cursos e conteúdo produzidos com exclusividade e diariamente.

