Sono Quality é vencedora brasileira do Globant Awards Digital Disruptors 2021

São Paulo, SP 2/7/2021 –

A premiação internacional destaca as empresas mais transformadoras digitalmente

No dia 30 de junho, ocorreu a premiação internacional Globant Awards Digital Disruptors, que destaca as empresas mais transformadoras digitalmente. A cerimônia aconteceu no Teatro Coliseo, em Buenos Aires, e foi transmitida virtualmente para todos os países.

Realizada pela gigante de tecnologia Globant, unicórnio argentino presente em 16 países, o Globant Awards se consolidou como um dos prêmios mais relevantes do mundo em seu segmento e tem revelado ao mercado as iniciativas mais inovadoras no ambiente digital. Foram mais de duas mil inscrições na edição 2021.

A competição foi dividida em 4 regiões: EUA/Canadá, Europa/Ásia, LatAm e Brasil e contou com um time renomado de jurados técnicos, incluindo Linda Rottenberg, CEO e cofundadora da Endeavor Global, Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company América Latina, Donald Hicks, VP de política e programas de confiança do Airbnb e Izabelle Dantas, diretora de marketing de Google Latam Cloud Marketing.

Pela primeira vez uma empresa brasileira de varejo ganha o prêmio. A Sono Quality colchões venceu na categoria Transformation Catalyst com o case Revolução Digital na Pandemia. “Para nós é motivo de muito orgulho receber um prêmio de tamanha magnitude e aprovado por um júri tão competente. No auge da pandemia realizamos a maior revolução digital da nossa história por meio de estratégias ultrassegmentadas de mídia, conteúdos e atendimento 3.0”, conta Eduardo Honrado, Diretor de Marketing da Sono Quality.

Outras empresas premiadas foram Kraft Heinz, AIRT, London Drugs, FemTech Partners e Metro de Medellín. O evento contou ainda com participações especiais como a de Erik Qualman, considerado o autor número 1 do mundo em de liderança digital, professor titular nos laboratórios edX de Harvard e MIT.