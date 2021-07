SVAs de entretenimento ganham espaço entre as ISPs e empresas de telecom

19/7/2021 – Gerar mais valor para o cliente ou até o potencial cliente é essencial. A questão é: como fazer isso de uma maneira efetiva e que não onere sua operação?

No mercado competitivo de hoje, negócios de todos os segmentos buscam inovações para se destacar. De acordo com o site Mobile Time, os SVAs de entretenimento vêm se destacando como solução para quem quer atrair e fidelizar mais clientes em empresas de telecom.

No mercado competitivo de hoje, negócios de todos os segmentos buscam criar novas soluções e inovações para se destacar da concorrência. Os SVAs de entretenimento vêm se destacando como solução para quem quer atrair e fidelizar mais clientes em empresas de telecom.

Gerar mais valor para o cliente ou até o potencial cliente é essencial para quem quer prosperar no cenário atual. A questão é: como fazer isso de uma maneira efetiva e que não onere a operação? Pois existe uma forma de agregar mais valor ao cliente e ainda reduzir os gastos, aumentando de imediato a lucratividade da telecom. No ramo das empresas de telecom, os SVAs podem trazer exatamente todos estes benefícios.

Mas o que são SVAs afinal? A sigla SVA significa “Serviço de Valor Agregado” ou “Serviço de Valor Adicionado”, que representa exatamente esse algo a mais para a fidelização do cliente.

As operadoras e provedores de serviços de internet oferecem como serviço principal os serviços de voz e dados. Esses são serviços padrão da atividade de telecomunicações que essas empresas realizam. A Anatel define como Serviço de Valor Agregado (SVA) toda e qualquer prestação de serviço, que seja auxiliar às atividades de telecomunicações. Ou seja, um SVA não é um serviço de telecomunicação em si, mas um serviço que é disponibilizado atrelado a um serviço principal.

O propósito dos SVAs é oferecer experiências adicionais aos assinantes, incentivando-os a usar o serviço principal da operadora/provedor, permitindo que ela aumente sua receita. É por essa combinação de geração de valor ao cliente com diminuição do pagamento de impostos que os SVAs vêm ganhando tanta importância.

O SVA na prática é um conceito que traz um número enorme de oportunidades de exploração de produtos e serviços, com baixa ou até nenhuma incidência de impostos. Esta diferença se dá em função dos diversos entendimentos judiciais e administrativos conflitantes existentes. Simplificando, é assim: o ISP gera mais valor para o cliente enquanto literalmente economiza em impostos.

De acordo com o site Mobile Time, a importância dos SVAs é tão grande, que podem chegar a representar 80% da receita de serviços móveis para algumas empresas. E o esforço das operadoras no sentido de oferecer esse algo a mais é evidente. Em dois anos, as reclamações na Anatel referentes aos SVAs caíram 65%.

Ainda segundo o Mobile Time, a tendência que todas as operadoras estão seguindo no momento é simplificar e enxugar os SVAs. E também direcionar os esforços para o entretenimento e a educação.

O entretenimento, por sinal, é um caso à parte nessa estratégia. Pois os vídeos e músicas estão entre os maiores destaques nas ofertas de planos das operadoras. Tanto em forma de SVA como pelo acesso com franquia extra ou até mesmo acesso grátis.

O Mobile Time fez uma pesquisa entre as quatro principais operadoras de telefonia móvel – TIM, Oi, Claro e Vivo – e listou os principais SVAs e conteúdos oferecidos por elas.

“Entendemos que precisamos entregar serviços relevantes. Então, os que talvez não tenham relevância, estamos tirando”, disse Diogo Câmara, diretor de produtos, mobilidade e conteúdo da Oi, ao Mobile Time. A empresa não discrimina a participação de SVAs em sua receita.

Ao enxugar seu portfólio de SVAs, a Oi buscou combater as queixas em relação a esses serviços. Segundo Diogo, “hoje a indústria está em um patamar muito melhor do que há dois anos, mas o trabalho continua”.

Com o objetivo de explicar ainda melhor esse tema, a empresa Superplayer & Co – especializada em criar produtos de Serviço de Valor Agregado – acaba de publicar um guia completo sobre SVA voltado para empresas de telecom, ISP e provedor de internet. O material traz até uma calculadora que auxilia no cálculo dos ganhos tributários ao utilizar essa estratégia. Para conferir, basta acessar o link: https://superplayer.company/blog-spl/sva-servico-de-valor-agregado/

