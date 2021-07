Consumo de vinhos aumenta no país e cresce procura por franquias no setor

São Paulo 29/7/2021 – O franchising ainda é uma opção a ser avaliada para quem quer empreender. Unir essa força com um potencial mercado pode trazer ótimos resultados

Segundo a OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), os brasileiros bebem, em média, 2,6 litros de vinho por ano; para CEO de rede de importação e distribuição especializada da bebida, dado indica chance de investimento no setor para os empreendedores

Os brasileiros estão tomando mais vinho. É o que demonstra um levantamento da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), que identificou que o consumo da bebida cresceu 18,4% em 2020 no país. Ainda de acordo com a estimativa, o brasileiro bebeu em 2020, em média, 2,6 litros de vinho, superando os 2 litros ao ano por pessoa registrados no período anterior.

O resultado é que o Brasil passou de uma média de 360 milhões de litros para 430 milhões entre 2019 e 2020 – o aumento mais expressivo entre os países associados. Segundo Alexandre Bratt, CEO da Grand Cru, rede de importação e distribuição especializada em vinhos, as medidas de isolamento social estabelecidas por diferentes governos em todo o planeta no âmbito da pandemia de Covid-19 podem ter favorecido o aumento no consumo de vinhos no país.

“Com o lockdown, os brasileiros tiveram que mudar seus hábitos da noite para o dia, o que alterou não apenas rotinas, mas hábitos de consumo. Nesse sentido, o vinho caiu no gosto do brasileiro, razão pela qual o empreendedor que busca oportunidades deve considerar investir no setor”, analisa.

Franquia é oportunidade para investir no setor de vinhos

O CEO da Grand Cru destaca que a expansão no segmento de vinhos no Brasil acompanha o crescimento do mercado de franquias, que também teve alta em 2020, conforme apontam os dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Os dados da entidade citada por Alexandre também indicam que houve um aumento de 3,3% no número de franquias abertas em 2021, frente aos 2,4% do número de lojas abertas em 2020, o que resulta em um saldo positivo de 1,9%.

Ainda sobre o mercado de franquias, Bratt acrescenta que os dados da ABF apontam que o investidor brasileiro está inclinado a apostar em marcas que já se mostraram resilientes frente aos desafios da economia, com mais de 10 anos de estrada – 71% dos entrevistados se encaixam neste perfil.

“O investidor brasileiro está cada dia mais observador e consciente do mercado, fazendo escolhas acertadas”, analisa. “E os números não mentem: o franchising ainda é, sem sombra de dúvida, uma opção a ser avaliada para quem quer empreender. Unir essa força com um potencial mercado pode trazer ótimos resultados”.

