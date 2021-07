Celcoin, next e Guiabolso estão entre os vencedores do Open Finance Awards

São Paulo, SP 28/7/2021 – O Open Finance Awards sublinha e enfatiza iniciativas pioneiras que trarão mais inclusão financeira e vão democratizar o acesso às instituições financeiras.

Promovida pela Cantarino Brasileiro, em parceria com a Innovation LATAM, a premiação é a primeira que reconhece iniciativas de open banking no Brasil

A inovação na sociedade precisa ser constante, em todas as áreas. Conhecer as melhores iniciativas é uma das formas de incentivar as empresas criativas. Pensando nisso, a Cantarino Brasileiro, especializada em inovação, pesquisas, ações e conteúdo editorial para o mercado financeiro, promoveu a primeira premiação para as iniciativas de Open Banking no Brasil, identificando as melhores soluções que contribuirão com o ecossistema financeiro no país.

O Open Finance Awards, realizado pela empresa, em parceria com a Innovation LATAM, consultoria e software de Open Innovation as a Service para desenvolver hubs de Inovação, anuncia os vencedores, em sete categorias.

Soluções em marketing – Madison, agência de marketing e publicidade com sede em Jundiaí e alcance nos EUA e Canadá.

Plataformas e soluções de integradores de tecnologia – Celcoin, plataforma brasileira de open finance.

Soluções de investimento – next é um banco que surgiu em outubro de 2017 com a missão de transformar a relação das pessoas com o dinheiro.

Soluções financeiras e agregadores – PowerOfData, startup formada por mestres, doutores e executivos com histórico no mercado de dados. A empresa combina atributos do mercado com os da academia.

Soluções em marketplace – Guiabolso, soluções financeiras aos desistentes de consórcios, por meio de recursos para a simplificação, agilização, transparência e segurança dos processos.

Soluções para o ecossistema de pagamentos – Topaz, um Core Banking desenvolvido pela Stefanini que usa tecnologias de ponta, multiplataforma, altamente parametrizáveis.

Soluções para ESG – CogniSigns – bio data, knowledge & health, com soluções tecnológicas em triagem digital para aplicação nas áreas da educação e da saúde. O foco é o impacto social e a sustentabilidade.

Para selecionar os vencedores, entre os 284 cases inscritos, 38 jurados (profissionais de empresas e de organizações que fazem parte e contribuem com a transformação do sistema financeiro no Brasil) analisaram os critérios:

Inovação em termos de projeto, desenvolvimento e execução;

Desafio – verificar se a solução, de fato, resolve um problema ou dor desse mercado;

Benefícios para o cliente ou sociedade/Stakeholders (ESG) – identificar se a solução gera benefícios tangíveis e percebidos ao cliente ou sociedade/Stakeholders (categoria ESG), melhora a experiência de usabilidade ou traz mais facilidade de uso;

Impacto no negócio – analisar se a solução proporciona vantagens mercadológicas, econômicas, fortalecimento da marca, visibilidade e conquista de clientes, entre outros.

Para o CEO da Cantarino Brasileiro, Marcos Cantarino, o Open Finance Awards sublinha e enfatiza iniciativas pioneiras que trarão mais inclusão financeira e vão democratizar o acesso às instituições financeiras. “A premiação ressalta os que mais se destacam e impulsiona o desenvolvimento de mais e melhores soluções”, comenta.

Website: http://www.openfinanceawards.com.br