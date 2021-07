Crescimento de home office em T.I torna o mercado ainda mais atrativo

São Paulo, SP 28/7/2021 – A quantidade de vagas em TI é muito maior do que o volume de profissionais capacitados ou em formação

Em pesquisa realizada pela Fortinet, 30% das organizações se interessam em manter o home office, mesmo após o fim da pandemia

T.I foi a área de trabalho mais procurada por candidatos em 2020, de acordo com o site de seleção e recrutamento Vagas.com, alcançando 38% do total das áreas pesquisadas. O setor de tecnologia também foi responsável por representar 41% das 2428 vagas no modelo de home office abertas ano passado.



Em uma pesquisa realizada pela empresa de segurança Fortinet, 30% das organizações mostraram interesse em manter o home office, mesmo após o fim da pandemia, além da pretensão de aumentar em 90% os investimentos em estrutura para o teletrabalho. Um dos fatores que pode explicar a liderança da área de tecnologia como uma das mais procuradas é a possibilidade de adotar o modelo remoto, sem grandes prejuízos na rotina ou nos projetos destes profissionais.



De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, há um déficit de 250 mil empregos no setor. A quantidade de vagas é muito maior do que o volume de mão de obra capacitada ou em formação. Ou seja, T.I é um mercado muito atrativo.



No Brasil, apenas 20% de quem termina o ensino médio têm acesso à faculdade, segundo dados da ABRES. Este fato mostra que ter uma graduação em tecnologia é um diferencial para muitos jovens, principalmente se o curso for na área de tecnologia.



Pensando em ensino superior, é possível trilhar tanto um bacharelado quanto um tecnólogo. O bacharelado tem duração maior, fornece a base científica de uma área de conhecimento e uma visão ampla e generalista. Já a graduação tecnóloga é um curso superior voltado para o mercado de trabalho. São mais práticos e realizam muitos projetos em laboratórios que simulam problemas reais, para que se alcance uma formação específica. Eles são mais curtos pois focam somente em determinado campo do saber.



Para quem almeja entrar o quanto antes no mercado de trabalho, os tecnólogos podem ser um bom caminho, principalmente em uma área que busca profissionais, como TI. No Centro Universitário FIAP, todos os cursos tecnólogos oferecem uma certificação a cada semestre concluído, o que é uma boa estratégia para acelerar a capacitação e comprovar conhecimento do aluno. A FIAP está com as inscrições para o vestibular dos cursos tecnólogos on-line abertas até 29 de julho.

Website: https://www.fiap.com.br/graduacao/vestibular/