Indústria baiana gera 18,2 mil empregos no primeiro quadrimestre de 2021

O Informe Executivo da Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) aponta que em abril o saldo foi positivo em 1,6 mil novos postos de trabalho.

De janeiro a abril deste ano o setor industrial da Bahia gerou 18,2 mil empregos. Somente no mês de abril, o saldo positivo foi de 1,6 mil novos postos de trabalho, puxado pelos setores de Manutenção e Reparação; Minerais Não Metálicos; Coque; Derivados do Petróleo e Biocombustíveis e Produtos de Metal (exceto máquinas e equipamentos). As informações são do Informe Executivo da Indústria, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O levantamento revela, ainda, que no acumulado dos últimos 12 meses foram gerados 26,4 mil postos de trabalho, indicando possível recuperação, apesar das restrições na atividade econômica causadas pelas medidas de contenção da pandemia e pelo encerramento das atividades da Ford.

Em relação ao comércio exterior, o Informe Executivo da Indústria mostra que de janeiro a maio, o valor das exportações de produtos industrializados baianos subiu 3,95%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os destaques positivos foram Minerais, com aumento de 114% (de US$ 96 milhões em 2020 para US$ 207 milhões em 2021), Carne, aumento de 71% (de US$ 8 milhões em 2020 para US$ 14 milhões em 2021) e calçados, com crescimento de 57% (de US$ 11 milhões em 2020 para US$ 17 milhões).

O segmento em destaque da produção física industrial foi o de Borracha e Plástico. O setor apresentou enorme recuperação em abril de 2021, 225,3% de crescimento comparando com o mesmo mês do ano anterior. Só no primeiro quadrimestre deste ano, o setor já acumula 26,2% de aumento na produção. Além da ampliação da atividade industrial, o segmento teve um dos maiores saldos de empregos no mês de abril, com número de admissões superior ao de demissões em 146 postos de trabalho.

Operação de solidariedade

O metalúrgico Carlos Dutra e sua esposa Rosemary Dutra, moradores de Porto Seguro, ficaram boa parte da pandemia desempregados. Recentemente Carlos conseguiu se colocar em uma pequena empresa da cidade. “Nesse tempo foi a solidariedade dos amigos que nos ajudou a manter os custos e a alimentação. A economia parece estar ajudando e tenho outros amigos que conseguiram se colocar no mercado de trabalho”, comemora Dutra.

A alegria ficou completa quando Rosemary, que é contadora, também se colocou no mercado em um escritório. “Agora podemos reconstruir e retribuir a solidariedade que tivemos ao longo dos últimos meses. Foi uma operação de solidariedade”, conclui.

O volume de serviços na Bahia apresentou crescimento de 22,4% em abril na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As informações foram divulgadas na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo IBGE e sistematizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan). Com relação à receita nominal de serviços, houve expansão de 26,3% na comparação com abril de 2020.

